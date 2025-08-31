Головна Країна Кримінал
На Київщині чоловік розстріляв батька з сином

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

31 серпня до поліції надійшло повідомлення про стрілянину у Фастові

Поліція Київщини затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у місті Фастів, внаслідок якої одна людина загинула, а інша потрапила до лікарні. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку поліції у Facebook.

Сьогодні, 31 серпня, до поліції надійшло повідомлення про стрілянину у Фастові. Правоохоронці встановили, що конфлікт стався між зловмисником та двома чоловіками – батьком і сином. Після сварки підозрюваний поїхав додому, взяв зброю і повернувся, щоб вистрілити в опонентів.

Свідком інциденту став начальник відділу превенції поліції Фастівщини, який, перебуваючи не на службі, негайно затримав стрільця та викликав швидку допомогу. 28-річний чоловік помер у лікарні, а його батькові надають медичну допомогу.

53-річного підозрюваного затримали. Слідчі Фастівського районного управління поліції відкрили кримінальні провадження за статтями про замах на умисне вбивство, умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Зброю вилучено.

Нагадаємо, увечері в неділю, 31 серпня, у місті Львові на вулиці Володимира Великого сталася стрілянина. На місце події прибув наряд поліції і карети швидкої допомоги. Як інформує «Главком», про це повідомило «Суспільне.Львів».

За свідченням очевидців, вогонь з пістолета відкрив чоловік, за яким бігло двоє осіб. Постріли лунали поблизу McDonald`s та фірмового магазину «Рошен».

Свідки стверджують, що переслідувачі наздогнали стрільця.

Як відомо, 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.

У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

До слова, поліція не розкриває деталей щодо стрільця, який вбив ексголову Верховної Ради Андрія Парубія 30 серпня. Проте відомо, що підозрюваний міг бути замаскований під кур'єра Glovo. 

Також повідомлялось, що Служба безпеки України не має жодних даних щодо того, чи пов'язані вбивства мовознавиці Ірини Фаріон та ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Водночас розглядається версія «російського сліду» у справі.

Теги: вбивство стрілянина Київщина

