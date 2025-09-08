Гендиректор Yasno порадив підготуватися до відключень світла

Сергій Коваленко: Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені

Гендиректор YASNO закликає готуватися до осені: «Краще бути готовими і нічим не скористатись»

Генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко закликав українців та бізнес підготуватися до можливих відключень електроенергії в осінній період. Він зазначив, що після останніх обстрілів Росією енергетичної інфраструктури особливого оптимізму немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сергія Коваленка.

Сергій Коваленко підкреслив, що енергетики вже мають досвід роботи в умовах атак і знають, як діяти. Однак він настійно рекомендує бути готовими до різних сценаріїв і не панікувати.

Для населення він радить:

Придбати або перевірити наявні павербанки та ліхтарики.

Продумати план дій на випадок тривалої відсутності світла.

Тримати зарядженими усі гаджети.

Зробити запас води та їжі, яка швидко не псується.

Для бізнесу Коваленко рекомендує:

Провести технічний огляд генераторів та інших систем резервного живлення.

За потреби розглянути встановлення систем безперебійного живлення (ДБЖ).

У своєму зверненні він зауважив: «Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені, але краще бути готовими і нічим не скористатись, ніж не бути готовими і панікувати».

Нагадаємо, ситуація на енергоринку України покращується, а дефіцит електроенергії, який раніше спостерігався у багатьох містах, зараз значно зменшився. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Оце не тільки в Києві. В більшості міст країни не було таких великих проблем, як в минулому році. Тому що не було дефіциту потужності. А той дефіцит потужності, що існував, він покривався імпортом.