Гендиректор Yasno порадив підготуватися до відключень світла

Гендиректор YASNO закликає готуватися до осені: «Краще бути готовими і нічим не скористатись»
Генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко закликав українців та бізнес підготуватися до можливих відключень електроенергії в осінній період. Він зазначив, що після останніх обстрілів Росією енергетичної інфраструктури особливого оптимізму немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сергія Коваленка.
Сергій Коваленко підкреслив, що енергетики вже мають досвід роботи в умовах атак і знають, як діяти. Однак він настійно рекомендує бути готовими до різних сценаріїв і не панікувати.
Для населення він радить:
- Придбати або перевірити наявні павербанки та ліхтарики.
- Продумати план дій на випадок тривалої відсутності світла.
- Тримати зарядженими усі гаджети.
- Зробити запас води та їжі, яка швидко не псується.
Для бізнесу Коваленко рекомендує:
- Провести технічний огляд генераторів та інших систем резервного живлення.
- За потреби розглянути встановлення систем безперебійного живлення (ДБЖ).
У своєму зверненні він зауважив: «Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені, але краще бути готовими і нічим не скористатись, ніж не бути готовими і панікувати».
Нагадаємо, ситуація на енергоринку України покращується, а дефіцит електроенергії, який раніше спостерігався у багатьох містах, зараз значно зменшився. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
«Оце не тільки в Києві. В більшості міст країни не було таких великих проблем, як в минулому році. Тому що не було дефіциту потужності. А той дефіцит потужності, що існував, він покривався імпортом.
