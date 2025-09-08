Головна Країна Суспільство
Гендиректор Yasno порадив підготуватися до відключень світла

Максим Бурич
Максим Бурич
Гендиректор Yasno порадив підготуватися до відключень світла
Сергій Коваленко: Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені
Гендиректор YASNO закликає готуватися до осені: «Краще бути готовими і нічим не скористатись»

Генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко закликав українців та бізнес підготуватися до можливих відключень електроенергії в осінній період. Він зазначив, що після останніх обстрілів Росією енергетичної інфраструктури особливого оптимізму немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сергія Коваленка.

Сергій Коваленко підкреслив, що енергетики вже мають досвід роботи в умовах атак і знають, як діяти. Однак він настійно рекомендує бути готовими до різних сценаріїв і не панікувати.

Для населення він радить:

  • Придбати або перевірити наявні павербанки та ліхтарики.
  • Продумати план дій на випадок тривалої відсутності світла.
  • Тримати зарядженими усі гаджети.
  • Зробити запас води та їжі, яка швидко не псується.

Для бізнесу Коваленко рекомендує:

  • Провести технічний огляд генераторів та інших систем резервного живлення.
  • За потреби розглянути встановлення систем безперебійного живлення (ДБЖ).

У своєму зверненні він зауважив: «Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені, але краще бути готовими і нічим не скористатись, ніж не бути готовими і панікувати».

Нагадаємо, ситуація на енергоринку України покращується, а дефіцит електроенергії, який раніше спостерігався у багатьох містах, зараз значно зменшився. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Оце не тільки в Києві. В більшості міст країни не було таких великих проблем, як в минулому році. Тому що не було дефіциту потужності. А той дефіцит потужності, що існував, він покривався імпортом.

електроенергія Україна

