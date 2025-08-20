У Хотянівці поблизу Києва автівка збила 17-річного велосипедиста: юнак перебуває у лікарні

Водійка кросовера рухалася на дозволений сигнал світлофора, коли на перехресті зіткнулася з 17-річним велосипедистом

У селі Хотянівка, що на Вишгородщині, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав неповнолітній велосипедист. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Попередньо відомо, що 40-річна водійка кросовера Kia Soul рухалася на дозволений сигнал світлофора, коли на перехресті зіткнулася з 17-річним хлопцем на велосипеді Magnum Formula. Юнак перетинав дорогу справа наліво по ходу руху автомобіля.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на жвавому перехресті біля супермаркету у селі Хотягівка фото: поліція Київської області

Внаслідок удару велосипедист отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, перелом ключиці, а також численні садна та забої. Його було доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

За фактом ДТП слідчі Вишгородського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження). Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин події.

З настанням тепла кількість велосипедистів на дорогах значно зростає, що призводить до почастішання ДТП. Зокрема, на автодорозі Київ–Знамʼянка поблизу села Нові Безрадичі Обухівського району Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними правоохоронців, аварія трапилася 5 травня близько 12:46. 40-річний велосипедист, рухаючись по трасі, не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажним автомобілем, який був припаркований на узбіччі через технічну несправність. Унаслідок зіткнення кермувальник двоколісного транспортного засобу загинув на місці події від отриманих травм.

У селі П’ятигори, що в Тетіївській громаді на Київщині, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала дитина. За попередньою інформацією поліції, 46-річний водій легкового автомобіля Opel рухався головною дорогою, коли з другорядної дороги виїхав 10-річний велосипедист. Уникнути зіткнення не вдалося.