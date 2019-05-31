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    Новини

    Через аварію мешканці будинків у центрі Києва залишилися без води (адреси)

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    Через аварію мешканці будинків у центрі Києва залишилися без води (адреси)

    Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження на мережі

    У п’ятницю, 31 травня, сталася аварія на мережі холодного водопостачання в Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Тимірязєвська, буд. 12 – 23.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, сьогодні у зв'язку з плановими ремонтними роботами відсутнє водопостачання майже у 30-ти будинках на чотирьох вулицях Києва.

    Раніше водоканал оприлюднив графік відключень води цього тижня у зв’язку із плановими ремонтними роботами.

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