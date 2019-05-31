Через аварію мешканці будинків у центрі Києва залишилися без води (адреси)
Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження на мережі
У п’ятницю, 31 травня, сталася аварія на мережі холодного водопостачання в Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Тимірязєвська, буд. 12 – 23.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомлялося, сьогодні у зв'язку з плановими ремонтними роботами відсутнє водопостачання майже у 30-ти будинках на чотирьох вулицях Києва.
Раніше водоканал оприлюднив графік відключень води цього тижня у зв’язку із плановими ремонтними роботами.