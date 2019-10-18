Через демонтаж скандальної надбудови на Майдані перенесено зупинку тролейбусів



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Зупинку «Майдан Незалежності» перенесли на вул. Мала Житомирська

Поліція разом зі столичною владою демонтує незаконну надбудову

У Києві зупинку «Майдан Незалежності» для тролейбусів маршрутів №6, 16, 18 тимчасово перенесено на 50 м вперед (на вул. Мала Житомирська).

Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

Зазначається, що це зроблено задля безпеки пасажирів, адже поліцією спільно з містом розпочато демонтаж незаконної надбудови на будинку по вул. Софіївська, 1.

Незаконна надбудова на будинку у центрі Києва. Фото: Facebook

Нагадаємо, в мережі опублікували шокуючі фото надбудови у самому центрі Києва.

Шевченківське управління поліції Києва зареєструвало кримінальне провадження за фактом будівництва нового поверху на даху будинку на Майдані Незалежності.

Будинок по вул. Софіївська, 1 не є пам’яткою, проте знаходиться на території охоронної зони Софійського собору - пам’ятки національного значення та пам’ятки ЮНЕСКО.

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, міські служби з 29 серпня 2019 року намагалися отримати доступ до об’єкта, проте їм його не надали.

«До сьогодні жодного сприяння ДАБІ України із цього питання місто не отримало», - підкреслив мер Києва.

Разом з тим, за його словами, комунальне підприємство «Київблагоустрій» за підтримки поліції розпочало демонтаж незаконно зведених конструкцій.

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Києві здійснює відповідні перевірки, аби з’ясувати винного в інциденті та яких збитків завдано місту.

За результатами перевірок та за висновками комісії відповідний позов спрямують до суду.