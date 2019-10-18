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    Через демонтаж скандальної надбудови на Майдані перенесено зупинку тролейбусів

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    Зупинку &laquo;Майдан Незалежності&raquo; перенесли на вул. Мала Житомирська - Через демонтаж скандальної надбудови на Майдані перенесено зупинку тролейбусів
    Зупинку «Майдан Незалежності» перенесли на вул. Мала Житомирська

    Поліція разом зі столичною владою демонтує незаконну надбудову

    У Києві зупинку «Майдан Незалежності» для тролейбусів маршрутів №6, 16, 18 тимчасово перенесено на 50 м вперед (на вул. Мала Житомирська).

    Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

    Зазначається, що це зроблено задля безпеки пасажирів, адже поліцією спільно з містом розпочато демонтаж незаконної надбудови на будинку по вул. Софіївська, 1.

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    Незаконна надбудова на будинку у центрі Києва. Фото: Facebook

    Нагадаємо, в мережі опублікували шокуючі фото надбудови у самому центрі Києва.

    Шевченківське управління поліції Києва зареєструвало кримінальне провадження за фактом будівництва нового поверху на даху будинку на Майдані Незалежності.

    Будинок по вул. Софіївська, 1 не є пам’яткою, проте знаходиться на території охоронної зони Софійського собору - пам’ятки національного значення та пам’ятки ЮНЕСКО.

    Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, міські служби з 29 серпня 2019 року намагалися отримати доступ до об’єкта, проте їм його не надали. 

    «До сьогодні жодного сприяння ДАБІ України із цього питання місто не отримало», - підкреслив мер Києва.

    Разом з тим, за його словами, комунальне підприємство «Київблагоустрій» за підтримки поліції розпочало демонтаж незаконно зведених конструкцій.

    Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Києві здійснює відповідні перевірки, аби з’ясувати винного в інциденті та яких збитків завдано місту. 

    За результатами перевірок та за висновками комісії відповідний позов спрямують до суду.

    Віталій Кличко Київ громадський транспорт будівництво будинок Київпастранс
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