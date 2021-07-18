  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Через негоду в Україні знеструмлено понад 100 населених пунктів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Знеструмлено 101 населений пункт у трьох областях - Через негоду в Україні знеструмлено понад 100 населених пунктів

    Знеструмлено 101 населений пункт у трьох областях

    Фото з відкритих джерел

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

    В Україні через пориви вітру та дощі, станом на сьогодні, знеструмлено 101 населений пункт у 3 областях. Про це повідомили у ДСНС.

    «Станом на 7 год. 18 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 101 населений пункт у 3 областях (Київська – 53, Житомирська – 35 та Чернігівська – 13)», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Як повідомлялося, 15 липня селевий потік зійшов на ділянку траси Київ-Чоп біля селища Сколе Львівської області. Рух по дорозі через каміння та бруд ускладнений.

    Нагадаємо, 18 липня вдень у західних областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі.

    До слова, 17 липня, сильний уривчастий вітер і короткочасні зливи пройшли у деяких районах Києва. Погода у столиці почала псуватися приблизно о 16:30. Вітер був настільки сильним, що хилив навіть великі дерева та зривав накриття на літніх терасах.А на Львівщині вирувала сильна злива, було підтоплено 11 житлових будинків, 23 присадибні ділянки, 1 підземна парковка, 3 підвали, 1 підземний перехід, частково пошкоджено 12 дахів. Внаслідок падіння дерева, травмовано 1 особу.

    Читайте також: 18 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Теги: ДСНС вітер негода буревій дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Через негоду в Україні знеструмлено понад 100 населених пунктів