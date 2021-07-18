Через негоду в Україні знеструмлено понад 100 населених пунктів

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

В Україні через пориви вітру та дощі, станом на сьогодні, знеструмлено 101 населений пункт у 3 областях. Про це повідомили у ДСНС.

«Станом на 7 год. 18 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 101 населений пункт у 3 областях (Київська – 53, Житомирська – 35 та Чернігівська – 13)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомлялося, 15 липня селевий потік зійшов на ділянку траси Київ-Чоп біля селища Сколе Львівської області. Рух по дорозі через каміння та бруд ускладнений.

Нагадаємо, 18 липня вдень у західних областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі.

До слова, 17 липня, сильний уривчастий вітер і короткочасні зливи пройшли у деяких районах Києва. Погода у столиці почала псуватися приблизно о 16:30. Вітер був настільки сильним, що хилив навіть великі дерева та зривав накриття на літніх терасах.А на Львівщині вирувала сильна злива, було підтоплено 11 житлових будинків, 23 присадибні ділянки, 1 підземна парковка, 3 підвали, 1 підземний перехід, частково пошкоджено 12 дахів. Внаслідок падіння дерева, травмовано 1 особу.