Через репетицію параду буде змінено роботу 114-го автобусу



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Зміни вносяться у період з 22:00 до 24:00

Сьогодні, 16 серпня 2018 року, з 22:00 до 24:00 вносяться зміни у трасу слідування автобусів маршруту № 114 під час проведення тренувань парадних розрахунків з відповідним закриттям руху транспорту на вул. Хрещатик (на ділянці від Бессарабської площі до Європейської площі). Про це інформує прес-служба КМДА.

На цей час рух автобусів маршруту № 114 організовано на двох ділянках:

від вул. Милославської до стадіону «Динамо» ім. Лобановського;

від залізничного вокзалу «Центральний» – вул.Симона Петлюри – б-р Тараса Шевченка (розворот на перетині з вул. Пушкінською) – б-р Тараса Шевченка – вул. Володимирська – Володимирський проїзд – вул. Велика Житомирська – вул. Володимирська – б-р Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний».

Нагадаємо, У Києві обмежать або заборонять рух транспорту на низці вулиць через підготовку до Дня незалежності України. Рух транспорту та паркування в центрі Києва буде обмежено 18, 20 та 22 серпня.

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон має намір відвідати Україну для зустрічей із владою до 26 серпня.