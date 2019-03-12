Через сильний вітер у Києві були знеструмлені сотні будинків у шести районах



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Найбільш масштабним стало відключення електроенергії в Голосіївському районі

У Києві 11 березня через погіршення погодних умов різко збільшилася кількість аварійних відключень електроенергії. Колл-центр ДТЕК «Київські електромережі» зафіксував в 2,5 рази більше заявок про знеструмлення, ніж в звичайні дні. Оперативно-виїзні бригади працювали в посиленому режимі. На даний момент ситуація повністю контролюється енергетиками і не критична в масштабах міста. Про це повідомляє прес-служба енергокомпанії.

«За добу 11 березня штормовий вітер став причиною 39 часткових відключень кабельних та повітряних ліній в 6 районах: Голосіївському, Солом'янському, Святошинському, Оболонському, Дніпровському, Дарницькому. Найбільш масштабним стало відключення в Голосіївському районі - було повністю знеструмлено 22 трансформаторних підстанції, і ще 30 були знеструмлені частково. Без світла залишилися 224 багатоквартирних житлових будинки, 482 приватних та 35 установ», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аварія була ліквідована в максимально можливі для такої позаштатної ситуації терміни - протягом 3 годин світло з'явилося у всіх споживачів.

Центр міста і східна частина Лівого берега не постраждали. В інших районах зусилля аварійних бригад були спрямовані на якнайшвидше відновлення електропостачання. Станом на ранок 12 березня роботи проводилися за останніми 10 заявками про відключення.

Нагадаємо, 11 березня у Києві негода наробила серйозного лиха.

Як повідомляв «Главком», 11 березня через сильний вітер на вулиці Лисенка поблизу станції метро «Золоті Ворота» з будинку зірвало дах. Він впав на дорогу і розбив кілька автомобілів. Зокрема, серйозні пошкодження отримав Mitsubishi: у нього сильно пом’ято дах і розбиті вікна.

Столичні рятувальники виїжджали 30 разів для надання допомоги населенню міста, пов'язаними із погіршенням погодних умов.