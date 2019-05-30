На Андріївському узвозі з’явився яскравий мурал із зайцями (фото)



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Героїв «За двома зайцями» зобразили симпатичними зайцями Фото: Олександр Марущак, Сегодня

Мурал тслужить ще й як інформаційний покажчик

В арці на Андріївському узвозі у Києві з'явився яскравий мурал із зайцями. Героїв легендарного кінофільму і п'єси Михайла Старицького «За двома зайцями» художниця Леся Верба з Одеси перетворила на симпатичних вухатих тварин.

Тут є заєць-Голохвастов у смокінгу і з морквою в зубах, з циліндром на голові і з букетом троянд у руках, а також один з його приятелів з гітарою. Є тут і легендарна зайчиха-Проня, що читає книгу на дивані, і три її тітоньки, що збирають плітки і новини по місту.

Художниця щедро прикрасила картину яскравими соковитими кольорами. Тепер в арці не проштовхнутися через бажаючих сфотографуватися на фоні зайців, пише «Сегодня».

Крім іншого, мурал в арці служить ще й як інформаційний покажчик. На ньому стрілочками вказано, де знаходиться Пейзажна алея і Алея закоханих, а також в який бік іти, щоб потрапити на Володимирську гірку і на новий пішохідний міст. Кепсько тільки що на самому Андріївському узвозі немає покажчиків, які інформують туристів, напрями руху. Щоб піти далі правильно, їм потрібно перетнути спуск і йти за оновленою Алеєю художників до Володимирської гірки.

Як повідомлялося, на фасаді одного зі столичних дитячих садочків з'явиться новий мурал з деревами і великою черепахою.