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    На Андріївському узвозі з’явився яскравий мурал із зайцями (фото)

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    Героїв &laquo;За двома зайцями&raquo; зобразили симпатичними зайцями - На Андріївському узвозі з’явився яскравий мурал із зайцями (фото)
    Героїв «За двома зайцями» зобразили симпатичними зайцями
    Фото: Олександр Марущак, Сегодня

    Мурал тслужить ще й як інформаційний покажчик

    В арці на Андріївському узвозі у Києві з'явився яскравий мурал із зайцями. Героїв легендарного кінофільму і п'єси Михайла Старицького «За двома зайцями» художниця Леся Верба з Одеси перетворила на симпатичних вухатих тварин.

    Тут є заєць-Голохвастов у смокінгу і з морквою в зубах, з циліндром на голові і з букетом троянд у руках, а також один з його приятелів з гітарою. Є тут і легендарна зайчиха-Проня, що читає книгу на дивані, і три її тітоньки, що збирають плітки і новини по місту.

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    Художниця щедро прикрасила картину яскравими соковитими кольорами. Тепер в арці не проштовхнутися через бажаючих сфотографуватися на фоні зайців, пише «Сегодня».

    Крім іншого, мурал в арці служить ще й як інформаційний покажчик. На ньому стрілочками вказано, де знаходиться Пейзажна алея і Алея закоханих, а також в який бік іти, щоб потрапити на Володимирську гірку і на новий пішохідний міст. Кепсько тільки що на самому Андріївському узвозі немає покажчиків, які інформують туристів, напрями руху. Щоб піти далі правильно, їм потрібно перетнути спуск і йти за оновленою Алеєю художників до Володимирської гірки.

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    На Андріївському узвозі з’явився яскравий мурал із зайцями (фото)
    На Андріївському узвозі з’явився яскравий мурал із зайцями (фото)
    На Андріївському узвозі з’явився яскравий мурал із зайцями (фото)
    На Андріївському узвозі з’явився яскравий мурал із зайцями (фото)
    Фото: Олександр Марущак, Сегодня

    Як повідомлялося, на фасаді одного зі столичних дитячих садочків з'явиться новий мурал з деревами і великою черепахою.

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