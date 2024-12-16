У Києві знято головний прапор країни: причина

Висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 м

У Києві через прогнозовану негоду зняли головний прапор України. Про це повідомляє КМДА.

Зазначається, що 16 грудня у Києві пориви сильного вітру 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). За інформацією КО «Київзеленбуд», щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор зняли до покращення погодних умов.

Київська міська державна адміністрація нагадує, що висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 м, його вага – 32 т, а розмір полотнища – 16 на 24 м.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві та області вночі очікуються сильні пориви вітру – 25-28 м/с. Оголошено ІІ рівень небезпеки, помаранчевий.

До того ж в Україні 16 грудня прогнозують хмарну погоду, невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, у більшості західних, північних та центральних областей 25-28 м/с.