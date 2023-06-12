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Чи можуть росіяни зруйнувати Київську ГЕС ракетами: роз’яснення військових

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи можуть росіяни зруйнувати Київську ГЕС ракетами: роз’яснення військових
Для захисту Київської ГЕС зроблено усе необхідне
фото ілюстративне

В Міноборони не виключають жодних дій з боку Росії

Уразити Київську гідроелектростанцію ракетами майже неможливо. Для її захисту зроблено все необхідне. Про це заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів в ефірі телемарафону.

Павлюк запевнив, що Україна «зробила все, що можливо», розуміючи цю загрозу ще 2022 року. У Міноборони не виключали такі дії з боку росіян, тому зосередили на цьому напрямку засоби протиповітряної оборони, а також зробили відповідний маневр сил і засобів.

«Але розрахункова кількість потреби елементів ураження – це щонайменше ядерний вибух треба для того, щоб знищити (Київську ГЕС – «Главком»). Чи підрив зсередини потрібен, як зробили на Каховській ГЕС. Бо уразити ракетами дуже тяжко, щоб завдати таких уражень, майже неможливо», – зазначив він.

Водночас заступник міністра підкреслив, що Росія почала використовувати техногенні катастрофи як зброю. Тому в Міноборони України не виключають жодних дій з боку Росії.

Нагадаємо, у результаті руйнації Каховської ГЕС спостерігається загибель риби у великих обсягах, переробка та споживання якої може спричинити виникнення харчових отруєнь, зокрема ботулізму – дуже небезпечного і в багатьох випадках смертельного захворювання. У Держспоживслужбі наголосили, що таку рибу неможливо вживати в жодному вигляді (солена, сушена, варена, смажена). Вона може містити збудників інфекційних захворювань, у тому числі ботулізму, паразитів та небезпечні хімічні речовини.

Теги: окупанти Київ війна ракета

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