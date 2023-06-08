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Чи зможуть росіяни знищити Київську ГЕС? Відповідь Укргідроенерго

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чи зможуть росіяни знищити Київську ГЕС? Відповідь Укргідроенерго
Раніше ворог вже намагався зашкодити дамбам на річці Дніпро, але його дії були безуспішні
фото з відкритих джерел

Київська ГЕС добре захищена з повітря та зсередини

Київська ГЕС добре захищена з повітря та зсередини, тому Росія не зможе підірвати цю гідроспоруду. Про це наголосив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі національного телемарафону.

«Нехай їхня хвора уява радіє (пропагандистів – «Главком»). Ми не будемо на це звертати уваги. Станція захищена як із повітря, так зсередини. Тому на сьогодні жодних застрежень ми не бачимо. Росіяни не могли це зробити, коли вони були від станції буквально за 5 км – у Димері (Київська область – «Главком»). То сьогодні, тим більше, вони нічого не зможуть із нею зробити», – запевнив директор Укргідроенерго. 

Зазначимо, що російські пропагандисти почали погрожувати Україні підривом Київської ГЕС. За їхніми словами, це вб'є багатьох українців, а Київ «ніколи не зможе оговтатися від цього». 

«Треба придивитися до Київської ГЕС. Там чудове водосховище, трохи вище Києва. Я би подумав про це (про те, щоб підірвати ГЕС – «Главком»)», – заявив в ефірі пропагандист Євген Бужинський.   

Росіяни закликають підірвати Київську ГЕС, щоб «просто показати». Саме так вони мріють помститися за обстріли Шебекіно в Білгородській області.  

ЗСУ заявили, що Київська ГЕС, яка розташована недалеко під Києвом, прикрита від ударів з повітря та від диверсійно-розвідувальних сил противника. Раніше ворог вже намагався зашкодити дамбам на річці Дніпро, але його дії були безуспішні.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: росія Укргідроенерго війна Київ

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