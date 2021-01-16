Чим кияни дихали в грудні: названо найбрудніші райони міста

Загальний рівень забруднення повітря в Києві у грудні характеризувався як високий

У грудні 2020 року Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського ДСНС України спостереження за забрудненням атмосферного повітря в Києві проводились на 16 постах. Для визначення забрудненості повітря за місяць було відібрано і проаналізовано 6390 проб. Про це повідомляється на сайті обсерваторії.

У грудні з 20 домішок, які визначались лабораторіями обсерваторії, перевищення середньодобових гранично-допустимих концентрацій (ГДКс.д.) відмічалось з:

діоксиду азоту – у 3 рази,

діоксиду сірки – у 2 рази,

формальдегіду – у 1,7 раза,

оксиду азоту – у 1,3 раза.

Середньомісячний вміст фенолу був на рівні 1,0 ГДКс.д.

Максимальні разові концентрації діоксиду азоту у грудні становили:

на площі Перемоги – 2,4 ГДКм.р.,

на вулиці Каунаській – 2,0 ГДКм.р.,

на бульварі Вацлава Гавела – 1,9 ГДКм.р.,

на проспекті Перемоги – 1,7 ГДКм.р.,

на вулиці Інженера Бородіна та Деміївській площі – 1,6 ГДКм.р.

Ще на п’яти постах максимальні концентрації діоксиду азоту досягали 1,0-1,3 ГДКм.р.

Максимальна концентрація оксиду вуглецю на рівні 1,0 ГДКм.р. відмічена на проспекті Перемоги, з фенолу на рівні 1,1 ГДКм.р. – на бульварі Вацлава Гавела.

Загальний рівень забруднення атмосфери у грудні по місту характеризувався як високий.

Найбільш забрудненим повітрям у грудні відзначались райони:

вулиці Каунаської,

Бессарабської площі,

проспекту Перемоги (поблизу метро Святошин),

Деміївської площі.

Високим рівнем забруднення також характеризувались райони:

площі Перемоги,

вулиці Академіка Стражеска (перетин з бульваром Вацлава Гавела),

вулиці Олександра Довженка (поблизу метро Шулявка),

Оболонського проспекту,

бульвару Лесі Українки,

вулиці Інженера Бородіна,

вул. Попудренка.

Підвищений рівень забруднення повітря фіксувався на Гідропарку (район поблизу мосту метро та автомагістралі).

Низьким забрудненням повітря характеризувався проспект Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії).

Порівняно з попереднім місяцем загальний рівень забруднення повітря не змінився, порівняно з груднем 2019 р. – він дещо знизився.