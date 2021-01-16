Чим кияни дихали в грудні: названо найбрудніші райони міста
Загальний рівень забруднення повітря в Києві у грудні характеризувався як високий
У грудні 2020 року Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського ДСНС України спостереження за забрудненням атмосферного повітря в Києві проводились на 16 постах. Для визначення забрудненості повітря за місяць було відібрано і проаналізовано 6390 проб. Про це повідомляється на сайті обсерваторії.
У грудні з 20 домішок, які визначались лабораторіями обсерваторії, перевищення середньодобових гранично-допустимих концентрацій (ГДКс.д.) відмічалось з:
- діоксиду азоту – у 3 рази,
- діоксиду сірки – у 2 рази,
- формальдегіду – у 1,7 раза,
- оксиду азоту – у 1,3 раза.
Середньомісячний вміст фенолу був на рівні 1,0 ГДКс.д.
Максимальні разові концентрації діоксиду азоту у грудні становили:
- на площі Перемоги – 2,4 ГДКм.р.,
- на вулиці Каунаській – 2,0 ГДКм.р.,
- на бульварі Вацлава Гавела – 1,9 ГДКм.р.,
- на проспекті Перемоги – 1,7 ГДКм.р.,
- на вулиці Інженера Бородіна та Деміївській площі – 1,6 ГДКм.р.
Ще на п’яти постах максимальні концентрації діоксиду азоту досягали 1,0-1,3 ГДКм.р.
Максимальна концентрація оксиду вуглецю на рівні 1,0 ГДКм.р. відмічена на проспекті Перемоги, з фенолу на рівні 1,1 ГДКм.р. – на бульварі Вацлава Гавела.
Загальний рівень забруднення атмосфери у грудні по місту характеризувався як високий.
Найбільш забрудненим повітрям у грудні відзначались райони:
- вулиці Каунаської,
- Бессарабської площі,
- проспекту Перемоги (поблизу метро Святошин),
- Деміївської площі.
Високим рівнем забруднення також характеризувались райони:
- площі Перемоги,
- вулиці Академіка Стражеска (перетин з бульваром Вацлава Гавела),
- вулиці Олександра Довженка (поблизу метро Шулявка),
- Оболонського проспекту,
- бульвару Лесі Українки,
- вулиці Інженера Бородіна,
- вул. Попудренка.
Підвищений рівень забруднення повітря фіксувався на Гідропарку (район поблизу мосту метро та автомагістралі).
Низьким забрудненням повітря характеризувався проспект Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії).
Порівняно з попереднім місяцем загальний рівень забруднення повітря не змінився, порівняно з груднем 2019 р. – він дещо знизився.