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    Чим кияни дихали в грудні: названо найбрудніші райони міста

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    Тумани сприяли накопиченню шкідливих речовин у повітрі Києва - Чим кияни дихали в грудні: названо найбрудніші райони міста
    Тумани сприяли накопиченню шкідливих речовин у повітрі Києва
    Фото з відкритих джерел

    Загальний рівень забруднення повітря в Києві у грудні характеризувався як високий

    У грудні 2020 року Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського ДСНС України спостереження за забрудненням атмосферного повітря в Києві проводились на 16 постах. Для визначення забрудненості повітря за місяць було відібрано і проаналізовано 6390 проб. Про це повідомляється на сайті обсерваторії.

    У грудні з 20 домішок, які визначались лабораторіями обсерваторії, перевищення середньодобових гранично-допустимих концентрацій (ГДКс.д.) відмічалось з:

    • діоксиду азоту – у 3 рази,
    • діоксиду сірки – у 2 рази, 
    • формальдегіду – у 1,7 раза,
    • оксиду азоту – у 1,3 раза.

    Середньомісячний вміст фенолу був на рівні 1,0 ГДКс.д.

    Максимальні разові концентрації діоксиду азоту у грудні становили:

    • на площі Перемоги – 2,4 ГДКм.р.,
    • на вулиці Каунаській – 2,0 ГДКм.р.,
    • на бульварі Вацлава Гавела – 1,9 ГДКм.р.,
    • на проспекті Перемоги – 1,7 ГДКм.р.,
    • на вулиці Інженера Бородіна та Деміївській площі – 1,6 ГДКм.р.

    Ще на п’яти постах максимальні концентрації діоксиду азоту досягали 1,0-1,3 ГДКм.р.

    Максимальна концентрація оксиду вуглецю на рівні 1,0 ГДКм.р. відмічена на проспекті Перемоги, з фенолу на рівні 1,1 ГДКм.р. – на бульварі Вацлава Гавела.

    Загальний рівень забруднення атмосфери у грудні по місту характеризувався як високий.

    Найбільш забрудненим повітрям у грудні відзначались райони:

    • вулиці Каунаської,
    • Бессарабської площі,  
    • проспекту Перемоги (поблизу метро Святошин),
    • Деміївської площі.  

    Високим рівнем забруднення також характеризувались райони:

    • площі Перемоги,
    • вулиці Академіка Стражеска (перетин з бульваром Вацлава Гавела),
    • вулиці Олександра Довженка (поблизу метро Шулявка),
    • Оболонського проспекту,
    • бульвару Лесі Українки,
    • вулиці Інженера Бородіна,
    • вул. Попудренка.

    Підвищений рівень забруднення повітря фіксувався на Гідропарку (район поблизу мосту метро та автомагістралі).

    Низьким забрудненням повітря характеризувався проспект Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії).

    Порівняно з попереднім місяцем загальний рівень забруднення повітря не змінився, порівняно з груднем 2019 р. – він дещо знизився.

    Теги: екологія Київ повітря
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