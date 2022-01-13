У Києві судитимуть чоловіка, що напідпитку «замінував» автовокзал

Порушника та його місцезнаходження встановив дільничний офіцер поліції

Перед судом постане чоловік за неправдиве повідомлення про замінування одного з автовокзалів Києва. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

У грудні минулого року до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення щодо замінування одного з автовокзалів столиці. На місце події прибули профільні служби, які евакуювали людей з приміщення, оглянули його та не виявили жодних підозрілих і вибухонебезпечних предметів.

Дільничний офіцер поліції здійснив перевірку щодо встановлення особи, причетної до вчинення правопорушення та її місцезнаходження. З'ясувалося, що зловмисник, перебуваючи напідпитку, зробив хибний виклик про замінування автовокзалу. Фігурантом виявився раніше не судимий киянин, 1985 року народження. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру за вчинення злочину, передбаченому ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

На даний час досудове розслідування завершено, а матеріали кримінального провадження за погодженням з Голосіївською окружною прокуратурою скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Фігуранту загрожує до шести років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, 12 січня до поліції надійшло повідомлення про замінування аеропорту «Бориспіль» та київського аеропорту імені Ігоря Сікорського.

Під час перевірки в аеропорту «Бориспіль» будь-яких підозрілих предметів не виявлено. Аеропорт свою роботу не припиняв та працює в штатному режимі.

Також 12 січня невідомі повідомили про замінування чотирьох станцій київського метро.

11 січня анонімне повідомлення про замінування столичних шкіл надійшло до колл-центру СБУ. Правоохоронці перевірили 373 навчальні заклади, щодо яких надійшли повідомлення про мінування