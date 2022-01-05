Головний кат донецької тюрми «Ізоляція» попросився під арешт

На допитах бойовик «ДНР» визнав вину у злочинах, пов’язаних із торгівлею людьми та створенні терористичної організації

Шевченківський районний суд Києва продовжив утримання під вартою головного ката донецької тюрми «Ізоляція» Дениса Куликовського до 2 лютого 2022 року без визначення розміру застави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ухвалу від 29 грудня.

Розгляд клопотання старшого слідчого СБУ відбувся у закритому судовому засіданні. 37-річному затриманому інкриміновано злочини, передбачені чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 149 «Торгівля людьми», ст. 258-3 «Створення терористичної організації», ст. 260 «Створення не передбачених законом збройних формувань» та ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни».

У клопотанні слідчого сказано, що ризики, які стали підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не зменшилися. Тобто підозрюваний, будучи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати та спотворити інформацію, речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, потерпілих у цьому кримінальному провадженні.

У суді підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання слідчого щодо продовження міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також в ухвалі сказано, що на допитах бойовик «ДНР» визнав вину у злочинах, пов’язаних із торгівлею людьми та створенні терористичної організації

Слідчий суддя врахував дані про особу підозрюваного, а також відведену йому роль у вчиненні інкримінованих правопорушень, які вчинені із застосуванням насильства. З цих підстав Феміда не знайшла підстав для застосування іншого, більш м`якого запобіжного заходу, оскільки у цьому випадку загальносуспільний інтерес переважає над інтересами підозрюваного на особисту свободу.

Крім цього, слідство наголосило на необхідності проведенні ряду процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні. А саме – перевірити отриману інформацію про осіб з числа членів «ДНР», які можливо причетні разом із Денисом Куликовським до вчинення злочинів; вирішити питання про набуття процесуального статусу потерпілого 46 осіб та призначити судово-медичні експертизи з визначення факту заподіяння тілесних ушкоджень та визначення ступеню їх важкості; отримати доступ до мобільних номерів Куликовського, починаючи з 2014 року; додатково допитати свідків та потерпілих, демонструючи їм фото та відеоматеріали, на яких зафіксовано приміщення та об`єкти на території в`язниці «МДБ» «ДНР», облаштованої на базі будівель колишнього заводу ізоляційних матеріалів (так звана «Ізоляція»).

Як повідомляв «Главком», 9 листопада 2021 року у Києві спіймали керівника донецької катівні «Ізоляція». Приморський суд Маріуполя 10 листопада арештував на два місяці без права застави затриманого колишнього очільника тюрми донецьких бойовиків «Ізоляція» Дениса Куликовського. Варто вказати, що керівник донецької катівні «Ізоляція» спокійно жив у Києві з 2019 року.

Згодом СБУ опублікувала свідчення головного ката донецької в'язниці «Ізоляція» Дениса Куликовського, який розповів про те, як катували затриманих. Він розповів, що працював в «Ізоляції» з 2014 року, був інспектором охорони, стежив за «безпекою» до грудня 2014 року, потім його призначили начальником.

«Моя роль була витягнути правдиві, скажімо так, свідчення. При кожному допиті були присутні співробітники ФСБ, МДБ, лікар був, щоб якщо людині стало погано, він її відкачував», – сказав Куликовський.

За його словами, до затриманих, які не йшли на співпрацю, застосовувалися тортури.

«А саме: «тапік», він же телефонний апарат, прив'язували або до ніг, до пальців, або «Док», який це все робив, він же Симонов Станіслав, прив'язував до геніталій. Людей садили або в одиночну камеру, де немає туалету, нічого, потім не виводили їх у туалет, давали пляшку, або за наказом Євдокимова Василя, він же «Ленін», мені надходив наказ поставити людину на добу, щоб вона стояла. Не годувати, не напувати, щоб тільки дав свідчення», – заявив кат «Ізоляції».

Бойовик також розповів, як підриви авто контррозвідника Олександра Хараберюша та полковника розвідки у Києві Максима Шаповалова готувалися на території «Ізоляції».

До слова, СБУ знають про ще 45 бойовиків, що були катами в «Ізоляції».

Крім цього, Служба безпеки України відмовилася надати нашому виданню інформацію стосовно кількості осіб з числа бойовиків «ДНР», причетних до катувань в донецькій «Ізоляції», а також тих, кому оголосили підозри. «Главком» запитував спецслужбу і про те, чи був бойовик «ДНР» і керівник донецької катівні «Ізоляція» Денис Куліковський (позивний «Палич») агентом СБУ.

Нагадаємо, журналіст Станіслав Асєєв, колишній в'язень бойовиків у катівні «Ізоляція», 12 листопада в ефірі «Свобода слова Савіка Шустера» зазначив, що, на його думку, один із головних катів, якого нещодавно спіймала СБУ, міг працювати з українськими спецслужбами.