Чиновник, якого президент звільнив за смерть біля укриття, і досі керує районом Києва

Звільнений Дмитро Ратніков нібито проводив «нараду по укриттям» із чиновниками Деснянської районної адміністрації

1 липня президент Зеленський звільнив Дмитра Ратнікова з посади голови Деснянської районної адміністрації – це трапилось після трагедії 1 червня, коли в Києві біля зачиненого укриття загинуло декілька людей. Проте, як стверджує співголова депутатської фракції політичної партії «Удар» у Київській міській раді Дмитро Білоцерковець, Ратніков й досі керує районом, ба більше – 10 липня провів нараду для чиновників на тему укриттів.

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На відео, яке показав Білоцерковець, присутні виконувач обов'язків першого заступника голови Деснянської РДА Олександр Плясецький, заступник голови Деснянської РДА Микола Загуменний, начальник управління житлово-комунального господарства Деснянської РДА Юрій Рогатюк та інші працівники районної адміністрації.

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«Звільнений президентом за загибель людей під зачиненим укриттям голова Деснянської РДА, «слуга народу» Дмитро Ратніков досі керує районом! Незважаючи на голосне звільнення, він збирає колишніх підлеглих, проводить наради, ухвалює якісь рішення. Побачив це сьогодні на власні очі, коли потрапив на нараду по укриттях під головуванням Ратнікова», – обурився Білоцерковець.

Білоцерковець наголосив, що Ратніков не має прав з’являтися в райдержадміністрації. У відео сам Ратніков зазначив, що на засідання його «просто запросили».

«У мене питання: в якому статусі Ратніков зараз проводить наради в РДА? Хто буде нести відповідальність за рішення, які ухвалять на цих нарадах? Адже від цих рішень залежить в тому числі подальша безпека киян. А вони ухвалюються сторонньою особою, яку звільнено за неспроможність організувати роботу укриттів», – наголосив Білоцерковець.

Нагадаємо, що в ніч на 1 червня в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед загиблих одна дитина. Також десять осіб травмовано, з них одна дитина. Люди загинули через те, що не змогли потрапити у зачинене укриття. Пізніше Деснянська районна державна адміністрація звернулась до мера міста Києва Віталія Кличка з проханням преміювати голову адміністрації Дмитра Ратнікова.

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Президент Зеленський звільнив чотирьох голів районних адміністрацій Києва, серед яких і Дмитро Ратніков.