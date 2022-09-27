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Чиновниця столичного ЦНАП у соцмережах закликала знищувати українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чиновниця столичного ЦНАП у соцмережах закликала знищувати українців
Любителька «русского міра» виправдовувала злочини окупантів, у тому числі обстріли українських міст
СБУ

Підозрювана публікувала свої «дописи» в соцмережах під псевдонімом «Альона Донская»

Співробітники Служби безпеки України затримали у Києві прокремлівську агітаторку, яка через соцмережі виправдовувала воєнні злочини агресорів. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«За даними контррозвідки СБУ, ворожою поплічницею є посадовиця одного зі столичних Центрів надання адміністративних послуг, яка після початку повномасштабного вторгнення створила у соцмережі власний фейковий акаунт. Там вона публікувала свої «дописи» під псевдонімом «Альона Донская», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед іншого жінка закликала українців до захоплення державної влади і агітувала підтримати окупаційні угруповання РФ. Також любителька «русского міра» виправдовувала злочини окупантів, у тому числі обстріли українських міст і вбивства мирних жителів. «Інформприводи» брала з пропагандистських ресурсів РФ.

Чиновниця столичного ЦНАП у соцмережах закликала знищувати українців фото 1

«На інтернет-сторінці агітаторки правоохоронці зафіксували 25 епізодів, які за висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи створюють загрозу державній безпеці України», – зазначають в СБУ.

Під час слідчих дій співробітники СБУ отримали доступ до комп’ютерної техніки і гаджетів зловмисниці, з яких вона адмініструвала деструктивний контент. Наразі затриманій повідомлено про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 1. ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  • ч. 1. ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).
Чиновниця столичного ЦНАП у соцмережах закликала знищувати українців фото 2

Суд обрав підозрюваній міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чиновниця столичного ЦНАП у соцмережах закликала знищувати українців фото 3

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки викрила на Черкащині поплічника агресорів, який поширював прокремлівську пропаганду та виправдовував ворожі дії окупантів. Крім цього, він планував приєднатися до мобільного загону особливого призначення «Ахмат» (більше відомого як ОМОН) Росгвардії у Чеченській республіці.

Теги: Україна росія війна СБУ пропаганда інтернет

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