Чоловік розгулював із пістолетом вулицями нічного Києва



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Патрульні виявили у чоловіка предмет, схожий на пістолет, і набої Фото: Патрульна поліція Києва

Порушник зробив кілька пострілів, доки його не затримала поліція

Сьогодні, 10 липня, близько 3 години ранку столичні патрульні отримали виклик на проспект Маяковського, що в Деснянському районі Києва. Заявниця побачила підозрілого чоловіка, який тримав у руках пістолет.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Коли автопатруль прибув на місце, заявниця розказала, що чула декілька пострілів, та вказала напрямок руху чоловіка.

При обстеженні території інспектори виявили схожого за описом чоловіка та почули звук досилання патрона затвором. Патрульні подали громадянину голосову команду кинути зброю на землю та відійти, яку він виконав.

Інспектори затримали чоловіка, а для з'ясування обставин події та надання правової кваліфікації його діям викликали на місце слідчо-оперативну групу Деснянського району.

Нагадаємо, нещодавно лікарі швидкої допомоги з вулиці Оноре де Бальзака у Деснянському районі Києва госпіталізували чоловіка з вогнепальними пораненнями у різні частини тіла. Зі слів потерпілого поліція встановила, що біля магазину у нього із наглядно знайомим чоловіком виник конфлікт. Потім зловмисник дістав зброю і здійснив близько восьми пострілів у напрямку опонента.

Правопорушника поліцейські затримали за місцем його мешкання.