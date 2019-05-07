Чоловіку, який поранив журналіста у Києві, повідомили про підозру



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Володимир Рунець Фото: facebook.com/quick2reply

Готується клопотання про взяття зловмисника під варту

Київська місцева прокуратура №5 повідомила про підозру 45-річному мешканцю столиці, який вчинив стрілянину та поранив журналіста.

Про це повідомляє прес-служба прокуатури міста Києва.

Зазначається, що 5 травня близько 22:00 на літній терасі закладу «Портер Паб» в Оболонському районі столиці стався словесний конфлікт зловмисника з компанією молодих людей. Підозрюваний у результатів здійснив 6 пострілів із гвинтівки.

«Внаслідок пострілів одна із куль влучила в потерпілого, заподіявши останньому відкритий другого ступеню уламковий вогнепальний перелом кістки правої стопи», - зазначили в прокуратурі.

Поранений виявився журналістом. Зловмисника затримано, а під час обшуку його автомобіля було вилучено карабін «Сайга» Н-04132530 калібру 7,62 мм, набої 7,62*39мм, а також магазини.

«Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.296 КК України(грубе порушення громадського порядку, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї)», - уточнили в прокуратурі.

Також готується клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі», - резюмували в прокуратурі.

Як повідомила прес-служба столичної поліції, правопорушник вирішив здатися та самостійно приїхав до територіального управління поліції. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також у поліції повідомили, що конфлікт між чоловіками виник через ревнощі і вже не вперше.