Чотирилапі детективи викрили 18-річного студента-наркозбувача (фото)

У Києві поліцейські затримали 18-річного студента одного зі столичних вишів, який займався збутом психотропних речовин. Вийти на слід та знайти «товар» правоохоронцям допомогли службові собаки Чейз та Кокос. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Вийти на слід та знайти «товар» правоохоронцям допомогли службові собаки фото: відділ комунікації поліції Києва

Повідомляється, що завдяки гострому нюху чотирилапі напарники відшукали 130 схованок з наркотиками, які зловмисник заховав у гіпсових камінцях. Заборонені речовини були знайдені у лісопарковій зоні та біля житлових будинків Святошинського району.

Заборонені речовини були знайдені у лісопарковій зоні та біля житлових будинків Святошинського району фото: відділ комунікації поліції Києва

Експертиза підтвердила, що вилучені згортки містили солі альфа-PVP.

Правоохоронці повідомили 18-річному наркозбувачу про підозру, йому загрожує до десяти років позбавлення волі фото: відділ комунікації поліції Києва

Затриманому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання психотропної речовини з метою збуту. Тепер йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.

Нагадаємо, у серпні на всій території держави було проведено І етап всеукраїнської спецоперації під умовною назвою «Джентельмени». Комплекс оперативних заходів було проведено для виявлення та ліквідація незаконних посівів конопель і снотворного маку та недопущення надходження наркосировини на «чорний» ринок. У рамках операції поліцейські провели 128 обшуків у домоволодіннях та на присадибних ділянках у 20 регіонах країни. Для маскування незаконних посівів зловмисники висаджували коноплі та снотворний мак серед сільськогосподарських культур, плавнях та важкодоступних місцях. За результатами слідчих дій правоохоронці виявили та знищили понад 21 тисячу нарковмісних рослин, а також вилучили майже 57 кг канабісу й обладнання, гроші та автомобілі.