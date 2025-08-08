Поліція пішла по полях та повідомила про нечувані результати у боротьбі з наркотиками

Поліція знищила врожай нарковмісних рослин в рамках масштабної операції під назвою «Джентельмени»

Поліцейські провели майже 130 обшуків на території 20 регіонів держави та знищили 21 тисячу кущів рослин конопель і снотворного маку на загальну суму 200 млн гривень

У серпні на всій території держави було проведено І етап всеукраїнської спецоперації під умовною назвою «Джентельмени». Про це пише «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Комплекс оперативних заходів було проведено для виявлення та ліквідація незаконних посівів конопель і снотворного маку та недопущення надходження наркосировини на «чорний» ринок.

Участь в операції взяли працівники поліції у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

У рамках операції поліцейські провели 128 обшуків у домоволодіннях та на присадибних ділянках у 20 регіонах країни. Для маскування незаконних посівів зловмисники висаджували коноплі та снотворний мак серед сільськогосподарських культур, плавнях та важкодоступних місцях. За результатами слідчих дій правоохоронці виявили та знищили понад 21 тисячу нарковмісних рослин, а також вилучили майже 57 кг канабісу й обладнання, гроші та автомобілі.

Ліквідація незаконних посівів запобігла потраплянню на «чорний» ринок близько 4,2 тонни готової наркотичної продукції. Збут такої кількості заборонених речовин міг принести наркоділкам понад 200 мільйонів гривень незаконного прибутку.

Наразі слідчі поліції вже повідомили про підозру 14 зловмисникам, а 43 фігурантам, за результатами проведення судових експертиз, планується вручення підозр.

Зокрема, як повідомляється, на Черкащині викрито організовану групу в складі 5 осіб, які здійснювали незаконне культивування рослин конопель. Поліцейські виявили та знищили майже 7,5 тисяч кущів.

А на Житомирщині поліцейські виявили посіви нарковмісних рослин, висаджених поміж кукурудзи. У ході слідчих дій правоохоронці знищили понад 5 тисяч кущів конопель.

