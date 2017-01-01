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    Цілий тиждень у Києві триватимуть продовольчі ярмарки (адреси)

    5-10 грудня у столиці відбудуться сезонні ярмарки
    У Києві триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів. За інформацією Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, ярмарки відбудуться: 5 грудня (вівторок) у: Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А; Дарницькому
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    5-10 грудня у столиці відбудуться сезонні ярмарки

    У Києві триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів.

    За інформацією Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, ярмарки відбудуться:

    5 грудня (вівторок) у:

    • Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;
    • Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • Шевченківському районі – перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Багговутівська, 1, вул. Деревлянська, 16.

    6 грудня (середа) у:

    • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
    • Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-ру Р. Роллана);
    • Шевченківському районі – вул. Трудова, 7-А, перетин вул. Теліги та вул. Мельникова.

    7 грудня (четвер) у:

    • Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської);
    • Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23;
    • Печерському районі – вул. Московська, 2;
    • Подільському районі –вул. Оболонська, 23-35;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

    8 грудня (п’ятниця) у:

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    • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;
    • Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
    • Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та Мечникова, пров. Виноградний;
    • Подільському районі – пров. Полковий (у межах вулиць Білецької та Полкової);
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
    • Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та М. Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
    • Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), перетин вулиць Академіка Щусєва і Тираспільської, перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16.

    9 грудня (субота) у:

    • Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна.

    10 грудня (неділя) у:

    • Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – вул. С. Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської).
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