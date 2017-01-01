У Києві під час сварки мати вдарила ножем сина

Правоохоронці затримали 42-річну жінку

Подія трапилась у багатоповерхівці по вулиці Туполєва Святошинського району Києва. За даним фактом розпочате кримінальне провадження. Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту. Про це інформує прес-служба Нацполіції, повідомляє «Главком». На спецлінію 102 від медпрацівників надійшло повідомлення про те, що на вулиці Туполєва



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Правоохоронці затримали 42-річну жінку

Подія трапилась у багатоповерхівці по вулиці Туполєва Святошинського району Києва. За даним фактом розпочате кримінальне провадження. Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту.

Про це інформує прес-служба Нацполіції, повідомляє «Главком».

На спецлінію 102 від медпрацівників надійшло повідомлення про те, що на вулиці Туполєва вони виявили 27-річного киянина з ножовим пораненням у груди. На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група.

За вказаною адресою правоохоронці з’ясували, у квартирі між матір'ю і сином виник конфлікт. У розпалі сварки хлопець наніс матері кілька ударів кулаком в обличчя. Захищаючись, киянка вдарила сина кухонним ножем у груди. Потерпілого госпіталізували, жінку затримали.

Працівники поліції із місця події вилучили ніж зі слідами крові та відправили на експертизу.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманій загрожує до 15-ти років позбавлення волі.