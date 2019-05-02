Цього року на святкування Дня Києва буде витрачено рекордні кошти



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На цьогорічне святкування витратять майже у 5 разів більше, ніж минулого року

Цього року на святкування Дня Києва з міського бюджету планують витратити рекордні 11,3 млн гривень. Про йдеться в офіційній відповіді Департаменту культури Київської міської держадміністрації на звернення депутата столичної міськради Олександра Пабата.

«Ніколи раніше програма Дня народження міста не була настільки насиченою, про що вже написані анонси у багатьох міських ЗМІ», - зазначив депутат на своїй сторінці у Facebook.

Пабат нагадав, що кошторис минулорічного Дня Києва становив 2,5 млн грн.

«Найбюджетніше свято припало на 2014 рік - тоді з міської скарбниці витратили скромні 266 290 грн», - вказав депутат.

До слова, у Києві триває будівництво пішохідно-велосипедного мосту, який з'єднає Хрещатий парк та Володимирську гірку. Роботи зі зведення об'єкта йдуть повним ходом. Відкриття нової локації планують приурочити до Дня Києва - 26 травня.