  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Цього року на святкування Дня Києва буде витрачено рекордні кошти

    • Розсилка
    Цього року на святкування Дня Києва буде витрачено рекордні кошти

    На цьогорічне святкування витратять майже у 5 разів більше, ніж минулого року

    Цього року на святкування Дня Києва з міського бюджету планують витратити рекордні 11,3 млн гривень. Про йдеться в офіційній відповіді Департаменту культури Київської міської держадміністрації на звернення депутата столичної міськради Олександра Пабата.

    «Ніколи раніше програма Дня народження міста не була настільки насиченою, про що вже написані анонси у багатьох міських ЗМІ», - зазначив депутат на своїй сторінці у Facebook.

    Пабат нагадав, що кошторис минулорічного Дня Києва становив 2,5 млн грн.

    «Найбюджетніше свято припало на 2014 рік - тоді з міської скарбниці витратили скромні 266 290 грн», - вказав депутат.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Цього року на святкування Дня Києва буде витрачено рекордні кошти
    Цього року на святкування Дня Києва буде витрачено рекордні кошти
    Цього року на святкування Дня Києва буде витрачено рекордні кошти

    До слова, у Києві триває будівництво пішохідно-велосипедного мосту, який з'єднає Хрещатий парк та Володимирську гірку. Роботи зі зведення об'єкта йдуть повним ходом. Відкриття нової локації планують приурочити до Дня Києва - 26 травня.

    Читайте також
    Київ свята гроші фінансування КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ