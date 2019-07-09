Де цього тижня кияни зможуть безкоштовно обстежити стан здоров’я (графік)
За тиждень більш як тисяча киян пройшли безкоштовне медичне обстеження
У Києві за минулий тиждень у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 1031 обстеження, а загалом від початку дії проекту – 85 103 обстеження. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, інформує пресслужба КМДА.
«У рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі» в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла», – розповів Поворозник.
Так, у рамках проекту за результатами обстежень минулого тижня у 718 киян виявлено надмірну вагу, у 427 – підвищений артеріальний тиск, у 214 – високий рівень цукру крові, у 381 – високий рівень холестерину.
Окрім того, минулого тижня здійснено 69 виїздів мультидисциплінарних бригад.
«До складу бригади входять лікар і медсестра первинної ланки, вузькопрофільні спеціалісти. Вони виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу», – нагадав Поворозник.
Де і коли цього тиєжня кияни можуть безкоштовно пройти медичні обстеження
|
Голосіївський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 08.07.2019
|
11:00-13:00
|
вул. Васильківська, 27, корп. 1
(Центр активного довголіття громадян)
|
Вівторок, 09.07.2019
|
вул. Васильківська, 27, корп. 1
(Центр активного довголіття громадян)
|
Середа, 10.07.2019
|
вул. Васильківська, 27, корп. 1
(Центр активного довголіття громадян)
|
Четвер, 11.07.2019
|
вул. Васильківська, 27, корп. 1
(Центр активного довголіття громадян)
|
П’ятниця, 12.07.2019
|
вул. Васильківська, 27, корп. 1
(Центр активного довголіття громадян)
|
|
Дарницький район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 08.07.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Харківське шосе, 121 (аптека «Альта-С»)
вул. Вербицького, 18 (аптека № 62 КП «Фармація»)
|
Вівторок, 09.07.2019
|
вул. Срібнокільська, 20-В (аптека «Фармсоюз»)
вул. Бориспільська, 34 (аптека № 56 КП «Фармація»)
|
Середа, 10.07.2019
|
вул. Харківське шосе, 121 (аптека «Альта-С»)
|
Четвер, 11.07.2019
|
вул. С. Олійника, 21 (Управління (Центр) надання адміністративних послуг)
вул. Вербицького, 18 (аптека № 62 КП «Фармація»)
|
П’ятниця, 12.07.2019
|
вул. Бориспільська, 34 (аптека № 56 КП «Фармація»)
|
|
Деснянський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 08.07.2019
|
11:00-14:00
9:00-12:00
10:00-14:00
|
|
Вівторок, 09.07.2019
|
просп. Маяковського, 47
|
Середа, 10.07.2019
|
вул. Шолом-Алейхема, 18 (Деснянська РДА (Центр надання адміністративних послуг)
|
Четвер, 11.07.2019
|
просп. Маяковського, 73
|
П’ятниця, 12.07.2019
|
|
|
Дніпровський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 08.07.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Червоноткацька, 31 (відділення поштового зв’язку)
просп. Лобачевського,2 (АЗПСМ № 7)
|
Вівторок, 09.07.2019
|
11:00-14:00
10:00-13:00
|
вул. Миропільська, 1 (аптека № 77)
вул. Раїси Окіпної, 9 (гомеопатична аптека № 109 КП «Фармація»)
просп. Лобачевського, 2 (АЗПСМ № 7)
бульвар Перова, 15 (аптека № 79 КП «Фармація»)
|
Середа, 10.07.2019
|
11:00-14:00
14:00-16:00
|
вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24 (Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини)
просп. Лобачевського, 2 (АЗПСМ № 7)
вул. Пожарського, 8-А (ЖРЕО № 402)
|
Четвер, 11.07.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Миропільська 13-А (ЖРЕО № 404)
вул. Раїси Окіпної, 9 (Гомеопатична аптека № 109 КП «Фармація»)
вул. Сергієнка, 23 (аптека «Вікторія»)
|
П’ятниця, 12.07.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Миропільська, 1 (аптека № 77)
вул. Сергієнка, 23 (аптека «Вікторія»)
|
|
Оболонський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 08.07.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Тимошенка, 16, перший поверх (Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА)
|
Вівторок, 09.07.2019
|
вул. Рокоссовського ,4 (аптека № 55 КП «Фармація»)
|
Середа, 10.07.2019
|
вул. Тимошенка, 16 (перший поверх Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА)
|
Четвер, 11.07.2019
|
вул. П. Панча, 7-Б (Оболонський районний Центр зайнятості)
|
П’ятниця, 12.07.2019
|
вул. Озерна,18-А (Управління праці та соціального захисту населення Оболонського району)
|
|
Печерський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 08.07.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Цитадельна, 4/7
вул. Підвисоцького, 4-А
|
Вівторок, 09.07.2019
|
вул. Підвисоцького, 4-А
|
Середа, 10.07.2019
|
вул. Цитадельна, 4/7 (Управління праці та соціального захисту населення)
вул. Підвисоцького, 4-А
|
Четвер, 11.07.2019
|
вул. Цитадельна, 4/7 (Управління праці та соціального захисту населення)
вул. Підвисоцького, 4-А
|
П’ятниця, 12.07.2019
|
вул. Цитадельна, 4/7 (Управління праці та соціального захисту населення)
вул. Підвисоцького, 4-А
|
|
Подільський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 08.07.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Копилівська, 1/7 (Дитяча поліклініка)
вул. О. Бестужева, 32 (Територіальний соціальний центр)
|
Вівторок, 09.07.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Кирилівська, 107 (амбулаторія ЗП-СМ № 4)
вул. Мостицька, 9 (амбулаторії ЗП-СМ № 6,7)
|
Середа, 10.07.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Волоська, 47, каб. 322
КНП «ЦПМСД №1»
просп. Свободи, 22 (КП «Фармація № 51»)
|
Четвер, 11.07.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Волоська, 47, каб. 113
просп. Свободи, 22 (КП «Фармація № 51»)
|
П’ятниця, 12.07.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Мостицька, 9 каб. 250
вул. Полковая, 57, АЗП-СМ № 1
|
|
Святошинський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 08.07.2019
|
11:00-14:00
09:00-12:00
11:00-14:00
09:00-12:00
11:00-14:00
09:00-12:00
|
просп. Перемоги, 97
просп. Перемоги, 148/1 (аптека № 78 КП «Фармація»)
|
Вівторок, 09.07.2019
|
|
Середа, 10.07.2019
|
просп. Перемоги, 97
просп. Перемоги, 148/1 (аптека № 78 КП «Фармація»)
|
Четвер, 11.07.2019
|
|
П’ятниця, 12.07.2019
|
просп. Перемоги, 97
просп. Перемоги, 148/1 (аптека № 78 КП «Фармація»)
|
|
Солом’янський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 08.07.2019
|
11:00-14:00
|
просп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація)
просп. Комарова, 3 (медмістечко)
|
Вівторок, 09.07.2019
|
просп. Повітрофлотський, 40 (Управління праці та соціального захисту Солом’янської РДА)
просп. Комарова, 3 (медмістечко)
|
Середа, 10.07.2019
|
вул. Липківського, 27/5 аптека КП № 17,
просп. Перемоги, 45 (аптека КП № 36)
|
Четвер, 11.07.2019
|
просп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська РДА)
просп. Комарова, 3 (медмістечко)
|
П’ятниця, 12.07.2019
|
просп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація)
просп. Комарова, 3 (медмістечко)
|
Шевченківський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 08.07.2019
|
10:00-13:00
|
вул. Щербаківського, 60 (аптека № 130 КП «Фармація»), КНП ЦПМСД № 3
|
Вівторок, 09.07.2019
|
10:00-13:00
|
вул. Б. Хмельницького, 24 (Шевченківська РДА), КНП ЦПМСД № 1
|
Середа, 10.07.2019
|
10:00-13:00
|
вул. Січових Стрільців, 10 (КП «Фармація» аптека № 7)
КНП ЦПМСД № 2
|
Четвер, 11.07.2019
|
10:00-13:00
|
вул. Б. Хмельницького, 24 (Шевченківська РДА), КНП ЦПМСД № 3
|
П’ятниця, 12.07.2019
|
10:00-13:00
|
вул. Ісаакяна, 2 (аптека № 90 КП «Фармація)
КНП ЦПМСД № 1