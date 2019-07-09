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    Новини

    Де цього тижня кияни зможуть безкоштовно обстежити стан здоров’я (графік)

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    Намети із написом &laquo;Лікар у Вашому домі&raquo; розміщені в усіх районах столиці - Де цього тижня кияни зможуть безкоштовно обстежити стан здоров’я (графік)
    Намети із написом «Лікар у Вашому домі» розміщені в усіх районах столиці

    За тиждень більш як тисяча киян пройшли безкоштовне медичне обстеження

    У Києві за минулий тиждень у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 1031 обстеження, а загалом від початку дії проекту – 85 103 обстеження. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, інформує пресслужба КМДА. 

    «У рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі» в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла», – розповів Поворозник.

    Так, у рамках проекту за результатами обстежень минулого тижня у 718 киян виявлено надмірну вагу, у 427 – підвищений артеріальний тиск, у 214 – високий рівень цукру крові, у 381 – високий рівень холестерину.

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    Окрім того, минулого тижня здійснено 69 виїздів мультидисциплінарних бригад.

    «До складу бригади входять лікар і медсестра первинної ланки, вузькопрофільні спеціалісти. Вони виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу», – нагадав Поворозник.

    Де і коли цього тиєжня кияни можуть безкоштовно пройти медичні обстеження

    Голосіївський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 08.07.2019

    11:00-13:00

    вул. Васильківська, 27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    Вівторок, 09.07.2019

    вул. Васильківська, 27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    Середа, 10.07.2019

    вул. Васильківська, 27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    Четвер, 11.07.2019

    вул. Васильківська, 27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    П’ятниця, 12.07.2019

    вул. Васильківська, 27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

     

    Дарницький район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 08.07.2019

    11:00-14:00

    вул. Харківське шосе, 121 (аптека «Альта-С»)

    вул. Вербицького, 18 (аптека № 62 КП «Фармація»)

    Вівторок, 09.07.2019

    вул. Срібнокільська, 20-В (аптека «Фармсоюз»)

    вул. Бориспільська, 34 (аптека № 56 КП «Фармація»)

    Середа, 10.07.2019

    вул. Харківське шосе, 121 (аптека «Альта-С»)

    Четвер, 11.07.2019

    вул. С. Олійника, 21 (Управління (Центр) надання адміністративних послуг)

    вул. Вербицького, 18 (аптека № 62 КП «Фармація»)

    П’ятниця, 12.07.2019

    вул. Бориспільська, 34 (аптека № 56 КП «Фармація»)

     

    Деснянський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 08.07.2019

     

    11:00-14:00

     

    9:00-12:00

     

    10:00-14:00

     

    Вівторок, 09.07.2019

    просп. Маяковського, 47

    Середа, 10.07.2019

    вул. Шолом-Алейхема, 18 (Деснянська РДА (Центр надання адміністративних послуг)

    Четвер, 11.07.2019

    просп. Маяковського, 73

    П’ятниця, 12.07.2019

     

     

    Дніпровський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 08.07.2019

    11:00-14:00

    вул. Червоноткацька, 31 (відділення поштового зв’язку)

    просп. Лобачевського,2 (АЗПСМ № 7)

    Вівторок, 09.07.2019

    11:00-14:00

     

     

     

    10:00-13:00

     

    вул. Миропільська, 1 (аптека № 77)

    вул. Раїси Окіпної, 9 (гомеопатична аптека № 109 КП «Фармація»)

    просп. Лобачевського, 2 (АЗПСМ № 7)

    бульвар Перова, 15 (аптека № 79 КП «Фармація»)

    Середа, 10.07.2019

    11:00-14:00

     

     

     

    14:00-16:00

    вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24 (Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини)

    просп. Лобачевського, 2 (АЗПСМ № 7)

    вул. Пожарського, 8-А (ЖРЕО № 402)

    Четвер, 11.07.2019

     

    11:00-14:00

    вул. Миропільська 13-А (ЖРЕО № 404)

    вул. Раїси Окіпної, 9 (Гомеопатична аптека № 109 КП «Фармація»)

    вул. Сергієнка, 23 (аптека «Вікторія»)

    П’ятниця, 12.07.2019

    11:00-14:00

    вул. Миропільська, 1 (аптека № 77)

    вул. Сергієнка, 23 (аптека «Вікторія»)

     

    Оболонський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 08.07.2019

    11:00-14:00

    вул. Тимошенка, 16, перший поверх (Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА)

    Вівторок, 09.07.2019

    вул. Рокоссовського ,4 (аптека № 55 КП «Фармація»)

    Середа, 10.07.2019

    вул. Тимошенка, 16 (перший поверх Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА)

    Четвер, 11.07.2019

    вул. П. Панча, 7-Б (Оболонський районний Центр зайнятості)

    П’ятниця, 12.07.2019

    вул. Озерна,18-А (Управління праці та соціального захисту населення Оболонського району)

     

    Печерський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 08.07.2019

    11:00-14:00

    вул. Цитадельна, 4/7

    вул. Підвисоцького, 4-А

    Вівторок, 09.07.2019

    вул. Підвисоцького, 4-А

    Середа, 10.07.2019

    вул. Цитадельна, 4/7 (Управління праці та соціального захисту населення)

    вул. Підвисоцького, 4-А

    Четвер, 11.07.2019

    вул. Цитадельна, 4/7 (Управління праці та соціального захисту населення)

    вул.  Підвисоцького, 4-А

    П’ятниця, 12.07.2019

    вул. Цитадельна, 4/7 (Управління праці та соціального захисту населення)

    вул. Підвисоцького, 4-А

     

    Подільський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 08.07.2019

    11:00-14:00

     

    вул. Копилівська, 1/7 (Дитяча поліклініка)

    вул. О. Бестужева, 32 (Територіальний соціальний центр)

    Вівторок, 09.07.2019

    11:00-14:00

    вул. Кирилівська, 107 (амбулаторія ЗП-СМ № 4)

    вул. Мостицька, 9 (амбулаторії ЗП-СМ № 6,7)

    Середа, 10.07.2019

    11:00-14:00

     

    вул. Волоська, 47, каб. 322

    КНП «ЦПМСД №1»

    просп. Свободи, 22 (КП «Фармація № 51»)

    Четвер, 11.07.2019

    11:00-14:00

    вул. Волоська, 47, каб. 113

    просп. Свободи, 22 (КП «Фармація № 51»)

    П’ятниця, 12.07.2019

    11:00-14:00

     

    вул. Мостицька, 9 каб. 250

    вул. Полковая, 57, АЗП-СМ № 1

     

    Святошинський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 08.07.2019

    11:00-14:00

    09:00-12:00

     

     

     

    11:00-14:00

    09:00-12:00

     

     

    11:00-14:00

    09:00-12:00

    просп. Перемоги, 97

    просп. Перемоги, 148/1 (аптека № 78 КП «Фармація»)

    Вівторок, 09.07.2019

     

    Середа, 10.07.2019

    просп. Перемоги, 97

    просп. Перемоги, 148/1 (аптека № 78 КП «Фармація»)

    Четвер, 11.07.2019

     

    П’ятниця, 12.07.2019

    просп. Перемоги, 97

    просп. Перемоги, 148/1 (аптека № 78 КП «Фармація»)

     

    Солом’янський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 08.07.2019

    11:00-14:00

    просп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація)

    просп. Комарова, 3 (медмістечко)

    Вівторок, 09.07.2019

    просп. Повітрофлотський, 40 (Управління праці та соціального захисту Солом’янської РДА)

    просп. Комарова, 3 (медмістечко)

    Середа, 10.07.2019

    вул. Липківського, 27/5 аптека КП № 17,

    просп. Перемоги, 45 (аптека КП № 36)

    Четвер, 11.07.2019

    просп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська РДА)

    просп. Комарова, 3 (медмістечко)

    П’ятниця, 12.07.2019

    просп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація)

    просп. Комарова, 3 (медмістечко)

    Шевченківський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 08.07.2019

    10:00-13:00

    вул. Щербаківського, 60 (аптека № 130 КП «Фармація»), КНП ЦПМСД № 3

    Вівторок, 09.07.2019

    10:00-13:00

    вул. Б. Хмельницького, 24 (Шевченківська РДА), КНП ЦПМСД № 1

    Середа, 10.07.2019

    10:00-13:00

    вул. Січових Стрільців, 10 (КП «Фармація» аптека № 7)

    КНП ЦПМСД № 2

    Четвер, 11.07.2019

    10:00-13:00

    вул. Б. Хмельницького, 24 (Шевченківська РДА), КНП ЦПМСД № 3

    П’ятниця, 12.07.2019

    10:00-13:00

    вул. Ісаакяна, 2 (аптека № 90 КП «Фармація)

    КНП ЦПМСД № 1
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