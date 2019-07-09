Де цього тижня кияни зможуть безкоштовно обстежити стан здоров’я (графік)



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Намети із написом «Лікар у Вашому домі» розміщені в усіх районах столиці

За тиждень більш як тисяча киян пройшли безкоштовне медичне обстеження

У Києві за минулий тиждень у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 1031 обстеження, а загалом від початку дії проекту – 85 103 обстеження. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, інформує пресслужба КМДА.

«У рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі» в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла», – розповів Поворозник.

Так, у рамках проекту за результатами обстежень минулого тижня у 718 киян виявлено надмірну вагу, у 427 – підвищений артеріальний тиск, у 214 – високий рівень цукру крові, у 381 – високий рівень холестерину.

Окрім того, минулого тижня здійснено 69 виїздів мультидисциплінарних бригад.

«До складу бригади входять лікар і медсестра первинної ланки, вузькопрофільні спеціалісти. Вони виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу», – нагадав Поворозник.

Де і коли цього тиєжня кияни можуть безкоштовно пройти медичні обстеження