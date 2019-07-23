Де і коли цього тижня кияни можуть пройти безкоштовне медобстеження (графік)



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Кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі» в усіх районах столиці

За минулий тиждень у Києві у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 1232 обстеження, а загалом від початку дії проекту – 88 409 обстежень. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«У рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі» в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла», – розповів Поворозник.

Так, у рамках проекту за результатами обстежень минулого тижня у 848 киян виявлено надмірну вагу, у 592 – підвищений артеріальний тиск, у 252 – високий рівень цукру крові, у 476 – високий рівень холестерину.

Окрім того, минулого тижня здійснено 63 виїзди мультидисциплінарних бригад.

«До складу бригади входять лікар і медсестра первинної ланки, вузькопрофільні спеціалісти. Вони виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу», – нагадав Поворозник.