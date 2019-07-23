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    Новини

    Де і коли цього тижня кияни можуть пройти безкоштовне медобстеження (графік)

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    Де і коли цього тижня кияни можуть пройти безкоштовне медобстеження (графік)

    Кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі» в усіх районах столиці

    За минулий тиждень у Києві у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 1232 обстеження, а загалом від початку дії проекту – 88 409 обстежень. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

    «У рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі» в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла», – розповів Поворозник.

    Так, у рамках проекту за результатами обстежень минулого тижня у 848 киян виявлено надмірну вагу, у 592 – підвищений артеріальний тиск, у 252 – високий рівень цукру крові, у 476 – високий рівень холестерину.

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    Окрім того, минулого тижня здійснено 63 виїзди мультидисциплінарних бригад.

    «До складу бригади входять лікар і медсестра первинної ланки, вузькопрофільні спеціалісти. Вони виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу», – нагадав Поворозник.

    Голосіївський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 22.07.2019

    11:00-13:00

    вул. Васильківська, 27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    Вівторок, 23.07.2019

    вул. Васильківська, 27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    Середа, 24.07.2019

    вул. Васильківська, 27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    Четвер, 25.07.2019

    вул. Васильківська, 27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    П’ятниця, 26.07.2019

    вул. Васильківська, 27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    Дарницький район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 22.07.2019

    11:00-14:00

    Харківське шосе, 121, аптека «Альта-С»

    вул. Вербицького, 18, аптека № 62 КП «Фармація»

    Вівторок, 23.07.2019

    вул. Срібнокільська, 20-В, аптека «Фармсоюз»

    вул. Бориспільська, 34, аптека № 56 КП «Фармація»

    Середа, 24.07.2019

    Харківське шосе, 121, аптека «Альта-С»

    Четвер, 25.07.2019

    вул. С. Олійника, 21, Управління (Центр) надання адміністративних послуг

    вул. Вербицького, 18, аптека № 62 КП «Фармація»

    П’ятниця, 26.07.2019

    вул. Бориспільська, 34, аптека № 56 КП «Фармація»

    Деснянський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 22.07.2019

    11:00-14:00

    09:00-12:00

    11:00-14:00

    10:00-14:00

     

    Вівторок, 23.07.2019

    просп.Маяковського, 47

    Середа, 24.07.2019

    Деснянський парк

    вул. Шолом-Алейхема, 18

    Четвер, 25.07.2019

    просп. Маяковського, 73

    П’ятниця, 26.07.2019

     

    Дніпровський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 22.07.2019

    11:00-14:00

    вул. Празька, 34-А, АЗПСМ, Заклад швидкого харчування «Перша пекарня твого міста»

    вул. Червоноткацька, 31, відділення поштового зв’язку

    Вівторок, 23.07.2019

     

    11:00-14:00

     

     

    10:00-13:00

     

     

    вул. Празька, 34-А, АЗПСМ, Заклад швидкого харчування «Перша пекарня твого міста»

    вул. Раїси Окіпної, 9, гомеопатична аптека № 109 КП «Фармація»

    вул. Миропільська, 1, аптека № 77

    бульвар Перова, 15, аптека № 79 КП «Фармація»

    Середа, 24.07.2019

    11:00-14:00

     

     

     

    14:00-16:00

    вул. Новаторів, 4 АЗПСМ № 4

    Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини

    вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24

    вул. Пожарського 8-А, ЖРЕО № 402

    Четвер, 25.07.2019

     

    11:00-14:00

    вул. Новаторів, 4 АЗПСМ № 4

    вул. Раїси Окіпної, 9, гомеопатична аптека № 109 КП «Фармація»

    вул. Миропільська 13-А (ЖРЕО № 404)

    П’ятниця, 26.07.2019

     

    11:00-14:00

    вул. Новаторів, 4 АЗПСМ № 4

    вул. Миропільська, 1, аптека № 77

    Оболонський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 22.07.2019

    11:00-14:00

    вул. Маршала Тимошенка, 16, перший поверх Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА

    Вівторок, 23.07.2019

    вул. Рокоссовського, 4, аптека КП «Фармація» № 55

    Середа, 24.07.2019

    вул. Маршала Тимошенка, 16, перший поверх Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА

    Четвер, 25.07.2019

    вул. П. Панча, 7-Б, Оболонський районний Центр зайнятості

    П’ятниця, 26.07.2019

    вул. Озерна, 18-А, Управління праці та соціального захисту населення Оболонського району

    Печерський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 22.07.2019

    11:00-14:00

    вул. Цитадельна, 5/9

    вул. Підвисоцького, 4-А

    Вівторок, 23.07.2019

    вул. Підвисоцького, 4-А

    Середа, 24.07.2019

    вул. Цитадельна, 4/7, Управління праці та соціального захисту населення

    вул. Підвисоцького, 4-А

    Четвер, 25.07.2019

    вул. Цитадельна, 5/9

    вул. Підвисоцького, 4-А

    П’ятниця, 26.07.2019

    вул. Цитадельна, 4/7, Управління праці та соціального захисту населення

    вул. Підвисоцького, 4-А

    Подільський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 22.07.2019

    11:00-14:00

     

    вул. Копилівська, 1/7, Дитяча поліклініка

    вул. О. Бестужева, 32, Територіальний соціальний центр

    Вівторок, 23.07.2019

    11:00-14:00

    вул. Кирилівська, 107, Амбулаторія ЗП-СМ № 4

    вул. Мостицька, 9, Амбулаторії ЗП-СМ № 6,7

    Середа, 24.07.2019

    11:00-14:00

     

    вул. Волоська, 47, каб. 322

    КНП «ЦПМСД № 1»

    просп. Свободи, 22

    КП «Фармація № 51»

    Четвер, 25.07.2019

    11:00-14:00

    вул. Волоська, 47, каб. 113

    просп. Свободи, 22, КП «Фармація №51»

    П’ятниця, 26.07.2019

    11:00-14:00

    вул. Мостицька, 9 каб.250

    вул. Полковая, 57, АЗП-СМ № 1

    Святошинський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 22.07.2019

    11:00-14:00

    09:00-12:00

     

     

    11:00-14:00

    09:00-12:00

     

     

    11:00-14:00

    09:00-12:00

    просп. Перемоги, 97

    просп. Перемоги, 148/1, аптека № 78 КП «Фармація»

    Вівторок, 23.07.2019

     

    Середа, 24.07.2019

    просп. Перемоги, 97

    просп. Перемоги, 148/1, Аптека № 78 КП «Фармація»

    Четвер, 25.07.2019

     

    П’ятниця, 26.07.2019

    просп. Перемоги, 97

    просп. Перемоги, 148/1, Аптека № 78 КП «Фармація»

    Солом’янський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 22.07.2019

    11:00-14:00

    просп. Повітрофлотський, 41, Солом’янська РДА

    просп. Комарова, 3, Медмістечко

    Вівторок, 23.07.2019

    просп. Повітрофлотський, 40, Управління праці та соціального захисту Солом’янської РДА

    просп. Комарова, 3, Медмістечко

    Середа, 24.07.2019

    вул. Липківського, 27/5, аптека КП № 17

    просп. Перемоги, 45, аптека КП №36

    Четвер, 25.07.2019

    вул. Солом’янська, 17

    просп. Комарова,3, Медмістечко

    П’ятниця, 26.07.2019

    просп. Повітрофлотський, 41, Солом’янська РДА

    просп. Комарова,3, Медмістечко

    Шевченківський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 22.07.2019

    10:00-13:00

    вул. Щербаківського, 60 (аптека № 130 КП «Фармація»), КНП ЦПМСД № 3

    Вівторок, 23.07.2019

    10:00-13:00

    вул. Б. Хмельницького, 24

    (Шевченківська РДА), КНП ЦПМСД № 1

    Середа, 24.07.2019

    10:00-13:00

    вул. Січових Стрільців, 10, аптека № 7 КП «Фармація»

    КНП ЦПМСД № 2

    Четвер, 25.07.2019

    10:00-13:00

    вул. Б. Хмельницького, 24

    (Шевченківська РДА), КНП ЦПМСД № 3

    П’ятниця, 26.07.2019

    10:00-13:00

    вул. Ісаакяна, 2 (аптека № 90 КП «Фармація)

     КНП ЦПМСД №1
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