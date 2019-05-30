Де купити ранню черешню і молоду картоплю: киян запрошують на ярмарки (адреси)



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Сьогодні ярмарки відбудуться у шести районах Києва

У четвер, 30 травня, у Києві відбудуться сезонні ярмарки з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Так, сьогодні ярмарки проходять:

у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25; вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича); вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10; просп. Генерала Ватутіна, 12-А;

у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35; вул. Світлицького, 33;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

Як повідомлялося, продуктові ярмарки триватимуть у Києві до кінця тижня.

Нагадаємо, для підвищення іміджу України, популяризації українських товарів і дозвілля киян та гостей міста 1-2 червня, 13-14 липня, 5-6 жовтня на Контрактовій площі триватиме фестиваль «Made in Ukraine».

1-2 червня на Подолі 300 національних виробників представлять свої товари: жіночий та чоловічий одяг, взуття, аксесуари та прикраси, повний спектр дитячих товарів, величезну кількість гастрономічних смаколиків, товари для дому та побуту, а також натуральну косметику.