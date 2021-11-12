Із суботи на Київщині діятимуть посилені обмеження у транспорті: вимоги до пасажирів

Обмеження вводяться у всіх видах громадського транспорту в Київській області

Вільно пересуватися автобусами, маршрутками та електричками зможуть не всі мешканці Київщини

Із суботи, 13 листопада, на Київщині запроваджуються посилені обмежувальні заходи у всіх видах громадського транспорту. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

Вільно користуватись автобусами, маршрутками та електричками зможуть тільки ті пасажири, які матимуть при собі один із документів:

Covid-сертифікат про вакцинацію;

негативний ПЛР-тест або експрес-тест, що були зроблені не пізніше ніж за 72 години до поїздки;

довідку про одужання від корона вірусу, чинність якої буде підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема «Дії».

Діяти обмеження будуть до того моменту, поки обласна комісія з питань ТЕБ і НС не винесе окремого рішення про їх скасування.

Нагадаємо, з 21 жовтня почали діяти нові правила пасажирських перевезень. Українці, в яких немає Covid-сертифікатів чи негативних тестів на коронавірус, не можуть вільно подорожувати.

За добу 11 листопада в Київській області виявлено 970 хворих на коронавірус, померли 44 особи.

У всіх районах столиці посилюють контроль над дотриманням протиепідемічних заходів в умовах «червоної» зони. Для контролю за дотриманням суб’єктами господарювання обмежувальних протиепідемічних заходів кількість робочих груп збільшать до чотирьох у кожному районі міста.

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