Дефібрилятори з’являться на 19-ти станціях київського метро (список)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Встановлення дефібриляторів на станціях стане можливим завдяки перемозі проєктів Громадського бюджету Києва

У 2020 році на 19 станціях Київського метрополітену з’являться дефібрилятори (апарати для «перезапуску» серця) та сучасні аптечки, а персонал пройде навчання з домедичної допомоги. Про це повідомила одна з учасниць ініціативи «РеаніМетро» Кіра Нечай.

Волонтери подавали на Громадський бюджет відповідні проєкти окремо щодо кожної зі станцій. Загалом ці проєкти набрали 10 тисяч голосів. Зокрема, станція «Святошин» потрапила у прохідний список в останні півгодини до 7 червня, коли завершувалося голосування.

«Ми розраховували, що в кращому разі нам вдасться назбирати голосів за пересадкові та ще три-чотири станції. Але результат перевершив усі найсміливіші очікування», – зазначила Нечай.

Так, за результатами голосування, дефібрилятори встановлять на усіх пересадкових станціях метро:

Майдан Незалежності

Хрещатик

Палац спорту

Льва Толстого

Театральна

Золоті ворота

Червона гілка:

Лісова

Дарниця

Арсенальна

Вокзальна

Політехнічний інститут

Шулявська

Святошин

Академмістечко

Синя гілка:

Почайна

Контрактова площа

Олімпійська

Зелена гілка:

Лук’янівська

Осокорки

Раніше повідомлялося, що щонайменше 12 станцій київського метрополітену обладнають апаратами для «перезапуску» серця, а персонал підземки навчать надавати першу допомогу при травмах та невідкладних станах.