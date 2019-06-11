Дефібрилятори з’являться на 19-ти станціях київського метро (список)
Встановлення дефібриляторів на станціях стане можливим завдяки перемозі проєктів Громадського бюджету Києва
У 2020 році на 19 станціях Київського метрополітену з’являться дефібрилятори (апарати для «перезапуску» серця) та сучасні аптечки, а персонал пройде навчання з домедичної допомоги. Про це повідомила одна з учасниць ініціативи «РеаніМетро» Кіра Нечай.
Волонтери подавали на Громадський бюджет відповідні проєкти окремо щодо кожної зі станцій. Загалом ці проєкти набрали 10 тисяч голосів. Зокрема, станція «Святошин» потрапила у прохідний список в останні півгодини до 7 червня, коли завершувалося голосування.
«Ми розраховували, що в кращому разі нам вдасться назбирати голосів за пересадкові та ще три-чотири станції. Але результат перевершив усі найсміливіші очікування», – зазначила Нечай.
Так, за результатами голосування, дефібрилятори встановлять на усіх пересадкових станціях метро:
- Майдан Незалежності
- Хрещатик
- Палац спорту
- Льва Толстого
- Театральна
- Золоті ворота
Червона гілка:
- Лісова
- Дарниця
- Арсенальна
- Вокзальна
- Політехнічний інститут
- Шулявська
- Святошин
- Академмістечко
Синя гілка:
- Почайна
- Контрактова площа
- Олімпійська
Зелена гілка:
- Лук’янівська
- Осокорки
Раніше повідомлялося, що щонайменше 12 станцій київського метрополітену обладнають апаратами для «перезапуску» серця, а персонал підземки навчать надавати першу допомогу при травмах та невідкладних станах.