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    Дефібрилятори з’являться на 19-ти станціях київського метро (список)

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    Дефібрилятори з’являться на 19-ти станціях київського метро (список)

    Встановлення дефібриляторів на станціях стане можливим завдяки перемозі проєктів Громадського бюджету Києва

    У 2020 році на 19 станціях Київського метрополітену з’являться дефібрилятори (апарати для «перезапуску» серця) та сучасні аптечки, а персонал пройде навчання з домедичної допомоги. Про це повідомила одна з учасниць ініціативи «РеаніМетро» Кіра Нечай.

    Волонтери подавали на Громадський бюджет відповідні проєкти окремо щодо кожної зі станцій. Загалом ці проєкти набрали 10 тисяч голосів. Зокрема, станція «Святошин» потрапила у прохідний список в останні півгодини до 7 червня, коли завершувалося голосування.

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    «Ми розраховували, що в кращому разі нам вдасться назбирати голосів за пересадкові та ще три-чотири станції. Але результат перевершив усі найсміливіші очікування», – зазначила Нечай.

    Так, за результатами голосування, дефібрилятори встановлять на усіх пересадкових станціях метро:

    • Майдан Незалежності
    • Хрещатик
    • Палац спорту
    • Льва Толстого
    • Театральна
    • Золоті ворота

    Червона гілка:

    • Лісова
    • Дарниця
    • Арсенальна
    • Вокзальна
    • Політехнічний інститут
    • Шулявська
    • Святошин
    • Академмістечко

    Синя гілка:

    • Почайна
    • Контрактова площа
    • Олімпійська

    Зелена гілка:

    • Лук’янівська
    • Осокорки

    Раніше повідомлялося, що щонайменше 12 станцій київського метрополітену обладнають апаратами для «перезапуску» серця, а персонал підземки навчать надавати першу допомогу при травмах та невідкладних станах.

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