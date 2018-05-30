Демонтаж фан-зони затягнувся: у КМДА обіцяють відкрити Хрещатик завтра



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Планувалося, що рух транспорту на Хрещатику відновиться 30 травня

Сьогодні, 30 травня, на вулиці Хрещатик все ще прибирають фан-зону Ліги чемпіонів УЄФА. Через це на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до Майдана Незалежності перекритий рух транспорту.

Автомобілісти готувалися виїхати на Хрещатик вже сьогодні, але прибирання затягнулося.

Так, стало відомо, що вулиця Хрещатик буде повністю відкрита завтра, 31 травня. Про це «Вечірньому Києву» повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Нагадаємо, комунальники 29 травня почали демонтувати фан-зону.

Рух на головній вулиці столиці обіцяли відкрити о 0:00 30 травня.

Як повідомлялося, 25 травня на полі містечка «Фестивалю чемпіонів» на Хрещатику відбувся Турнір чемпіонів з міні-футболу. У ньому взяли участь легенди мадридського «Реала», легенди «Ліверпуля», збірна зірок Ліги чемпіонів і команда друзів Андрія Шевченка. Перемогу у турнірі поділили команда друзів Шевченка та легенди «Реала», які у фіналі зіграли внічию.

Нагадаємо, Київ вперше в історії прийняв фінальний матч Ліги чемпіонів. Він відбувся 26 травня на НСК «Олімпійський». У фіналі мадридський «Реал» обіграв англійський «Ліверпуль» із рахунком 3:1.

Президент України Петро Порошенко заявив про плани України прийняти матч за Суперкубок УЄФА та фінал Ліги Європи.