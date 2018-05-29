Комунальники розбирають фан-зону на Хрещатику

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Фото: Главком Фан-зона на Хрещатику, 25 травня 2018 р.

Рух на Хрещатику обіцяють відкрити 30 травня

Станом на ранок вівторка, 29 травня, центральна вулиця Києва – Хрещатик, де розміщено містечко «Фестиваль чемпіонів», ще перекрито, комунальники демонтують фан-зону.

Рух на головній вулиці столиці обіцяють відкрити о 0:00 30 травня.

Як повідомлялося, 25 травня на полі містечка «Фестивалю чемпіонів» на Хрещатику відбувся Турнір чемпіонів з міні-футболу. У ньому взяли участь легенди мадридського «Реала», легенди «Ліверпуля», збірна зірок Ліги чемпіонів і команда друзів Андрія Шевченка. Перемогу у турнірі поділили команда друзів Шевченка та легенди «Реала», які у фіналі зіграли внічию.

Нагадаємо, Київ вперше в історії прийняв фінальний матч Ліги чемпіонів. Він відбувся 26 травня на НСК «Олімпійський». У фіналі мадридський «Реал» обіграв англійський «Ліверпуль» із рахунком 3:1.

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