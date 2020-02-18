Демонтаж МАФів по-новому: біля станції «Політехнічний інститут» прибрали всі кіоски (фото)



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Нелегальні кіоски демонтовано Фото: Микола Бойко, Facebook

Комунальники відпрацювали новий підхід до демонтажу МАФів

Комунальники прибрали нелегальні автокав’ярні, що були встановлені біля станції метро «Політехнічний інститут».

Про це повідомив керівник комунального підприємства «Київблагоустрій» Микола Бойко на своїй сторінці у Facebook.

«Боролись з ними багато років. І таки домоглись», - написав він і показав фото вивільненої від нелегальних автокав'ярень локації.

Бойко зазначив, що нова об’єднана команда Департаменту міського благоустрою та КП «Київблагоустрій» переходить від «вибіркового» на «локаційний» принцип прибирання незаконних тимчасових споруд (тобто демонтаж не одного-двох об’єктів, а одразу низки, що стоять гуртом). «Тоді і зміни стануть помітними», - вважає він.

«Отже, після «пілотного» подібного прибирання на Печерську та біля ст.м. «Арсенальна» новий підхід відпрацювали на КПІ. Невдовзі так попрацюємо й на інших локаціях!» - пообіцяв Бойко.