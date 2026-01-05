Головна Київ Новини
Падіння дівчини в яму з окропом: посадовцю «Київтеплоенерго» повідомлено про підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Вирва, яка утворилася на місці пошкодження теплопроводу
Слідчі продовжують досудове розслідування та встановлюють роль інших осіб, причетних до аварі

Поліція Києва повідомила про підозру начальнику дільниці комунального підприємства «Київтеплоенерго», через недбалість якого 16-річна дівчина впала у вирву з окропом. Постраждала наразі перебуває у стані коми в одній із клінік Німеччини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Трагічна подія сталася 2 січня. Внаслідок прориву теплопровідної труби на проспекті Валерія Лобановського утворилася яма, заповнена гарячою водою. Через відсутність належного огородження в небезпечну зону потрапили троє людей.

Начальнику дільниці комунального підприємства «Київтеплоенерго» загрожує до восьми років позбавлення волі
Начальнику дільниці комунального підприємства «Київтеплоенерго» загрожує до восьми років позбавлення волі
Найважчі травми отримала 16-річна дівчина. Вона впала безпосередньо у яму з окропом, отримавши термічні опіки 73% тіла. Наразі за її життя борються німецькі лікарі, дівчина перебуває в комі. Також опіки ніг отримали ще двоє пішоходів, які опинилися на місці аварії: 12-річна дівчинка та 53-річна жінка.

Слідчі Голосіївського управління поліції встановили, що начальник дільниці, який керував аварійно-відновлювальними роботами, грубо порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.

Комунальні служби працюють на місці аварії
Комунальні служби працюють на місці аварії
«Посадовець, здійснюючи керівництво аварійно-відновлювальними роботами, усупереч вимогам правил безпеки, не забезпечив належного та повного огородження небезпечної зони та не обмежив доступ сторонніх осіб до аварійної ділянки, що призвело до падіння 16-річної дівчини у яму з гарячою водою та отримання опіків з ураженням близько 73% тіла», – зазначили у поліції. 

Повідомляється, що чоловіка затримано у порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 272 КК України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, як особою яка зобов’язана їх дотримуватись, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі продовжують досудове розслідування та встановлюють роль інших осіб, причетних до аварії.

До слова, зимовий відпочинок на Київщині закінчився трагедією для компанії молодих людей. Небезпечний атракціон із використанням автомобіля та шин призвів до загибелі 25-річного хлопця. 

