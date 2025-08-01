У Києві комунальники за допомогою нового методу обробили озеро Жандарка  (відео)

У водойму внесено 300 літрів мікроводорості, щр бореться з «цвітінням» води

Комунальне підприємство «Плесо» провело роботи з очищення озера Жандарка, що в Дарницькому районі Києва, використовуючи технологію з застосуванням хлорели. У водойму внесли 300 літрів цієї мікроводорості, що стало фінальним етапом у комплексі заходів з оздоровлення озера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення комунального підприємства.

Повідомляється, що перед внесенням хлорели озеро вже двічі обробляли гранульованим біопрепаратом «Авелайф», який підготував водойму до подальшого очищення.

Хлорела є повністю природним рішенням для оздоровлення водойм, ефективно борючись з "цвітінням" води, спричиненим шкідливими синьо-зеленими водоростями. Вона активно поглинає надлишок азоту та фосфору, які є основними причинами надмірного росту водоростей. Крім того, хлорела насичує воду киснем, що запобігає замору риби та підтримує здорову екосистему.

Нагадаємо, нещодавно річка Либідь, що є важливою водною артерією Києва, стала жертвою екологічного злочину: місцевий житель вирішив скинути нечистоти з асенізатора безпосередньо в річку. Цей інцидент спровокував швидку і рішучу відповідь з боку міських служб. Столичні правоохоронці розшукали водія, а прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо його дій.

До слова, війна в Україні вплинула не лише на довкілля, а й на саму можливість її вивчати. Наука про водні екосистеми опинилася в кризі: на тлі браку фахівців і фінансування практично зупинився моніторинг стану рибних популяцій, ускладнено доступ до водойм і отримання дозволів на дослідження.