Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві комунальники за допомогою нового методу обробили озеро Жандарка  (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві комунальники за допомогою нового методу обробили озеро Жандарка  (відео)
Озера Жандарка у Дарницькому районі Києва
скриншот відео

У водойму внесено 300 літрів мікроводорості, щр бореться з «цвітінням» води

Комунальне підприємство «Плесо» провело роботи з очищення озера Жандарка, що в Дарницькому районі Києва, використовуючи технологію з застосуванням хлорели. У водойму внесли 300 літрів цієї мікроводорості, що стало фінальним етапом у комплексі заходів з оздоровлення озера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення комунального підприємства.

Повідомляється, що перед внесенням хлорели озеро вже двічі обробляли гранульованим біопрепаратом «Авелайф», який підготував водойму до подальшого очищення.

Хлорела є повністю природним рішенням для оздоровлення водойм, ефективно борючись з "цвітінням" води, спричиненим шкідливими синьо-зеленими водоростями. Вона активно поглинає надлишок азоту та фосфору, які є основними причинами надмірного росту водоростей. Крім того, хлорела насичує воду киснем, що запобігає замору риби та підтримує здорову екосистему.

Нагадаємо, нещодавно річка Либідь, що є важливою водною артерією Києва, стала жертвою екологічного злочину: місцевий житель вирішив скинути нечистоти з асенізатора безпосередньо в річку. Цей інцидент спровокував швидку і рішучу відповідь з боку міських служб. Столичні правоохоронці розшукали водія, а прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо його дій. 

До слова, війна в Україні вплинула не лише на довкілля, а й на саму можливість її вивчати. Наука про водні екосистеми опинилася в кризі: на тлі браку фахівців і фінансування практично зупинився моніторинг стану рибних популяцій, ускладнено доступ до водойм і отримання дозволів на дослідження.

Читайте також:

Теги: екологія Київ водойма

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чергова російська атака на столицю уніч на 4 липня була спрямована проти мирного населення
Під час атаки на столицю поранення отримала 10-річна дівчинка
4 липня, 09:26
Від сильного удару мотоцикл відкинуло на відбійник
На Кільцевій дорозі сталася смертельна ДТП за участі 21-річного мотоцикліста
7 липня, 09:03
Такий вигляд має офіс телеканалу після обстрілу
Внаслідок масованої повітряної атаки на Київ пошкоджено офіс «5 каналу» (фото)
10 липня, 10:09
Одразу п’ять локацій у Києві буде звільнено від незаконної реклами: перелік
Одразу п’ять локацій у Києві буде звільнено від незаконної реклами: перелік
15 липня, 11:50
У Києві пролунали вибухи
Росія атакувала Київ безпілотниками, є загиблий (оновлено)
21 липня, 03:37
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту
Рух бульваром Вацлава Гавела обмежено до кінця літа
21 липня, 15:39
Власники тварин мають слідкувати, щоб їх улюбленці не створювали незручностей для інших людей та тварин в укритті
Доступ до укриттів для домашніх тварин: зоозахисниця пояснила правила
25 липня, 11:53
Квартира Березовця постраждала від дії вибухової хвилі
Військовий Березовець повідомив, що обстріл пошкодив його квартиру в Києві
Вчора, 15:05
Після завершення пошуково-рятувальних робіт будуть розпочаті аварійно-відновлювальні роботи
Удар по Києву 31 липня: під завалами ще можуть бути люди
Сьогодні, 10:33

Новини

Під час російської атаки по Києву загинув лікар-невролог Роман Москаленко
Під час російської атаки по Києву загинув лікар-невролог Роман Москаленко
У Києві комунальники за допомогою нового методу обробили озеро Жандарка  (відео)
У Києві комунальники за допомогою нового методу обробили озеро Жандарка  (відео)
У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи – Зеленський
У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи – Зеленський
Атака на Київ 31 липня: 31 загиблий та 159 постраждалих
Атака на Київ 31 липня: 31 загиблий та 159 постраждалих
Нічний обстріл Київщини: у Білій Церкві зруйновано адмінбудівлі та складські приміщення
Нічний обстріл Київщини: у Білій Церкві зруйновано адмінбудівлі та складські приміщення
У Сумах оголошено день жалоби за загиблими у Києві
У Сумах оголошено день жалоби за загиблими у Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 серпня 2025
40K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
38K
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
19K
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
12K
Індійські нафтопереробні заводи припиняють закупівлю російської нафти – Reuters

Новини

Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
Сьогодні, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
Сьогодні, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 22:00
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua