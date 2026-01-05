Станція метро «Гідропарк» 6 січня змінить режим роботи через Водохреще

Вестибюль № 1 (у напрямку станції метро «Дніпро») працюватиме у звичайному режимі з 5:39 до 22:34

Завтра, 6 січня, на станції метро «Гідропарк», як і в минулі роки, працюватимуть два вестибюлі замість одного. Вестибюль № 2 (у напрямку станції метро «Лівобережна») відкриють з 10:00 до 18:00 у зв'язку із святкуванням Водохреща. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КП «Київський метрополітен».

Зазначається, що вестибюль № 1 (у напрямку станції метро «Дніпро») працюватиме у звичайному режимі з 5:39 до 22:34.

Нагадаємо, влада закликає киян та гостей столиці подбати про власну безпеку під час святкування Водохреща, яке за новоюліанським календарем відзначатимуть у вівторок, 6 січня. Міська влада рекомендує утриматися від масових зібрань та традиційного купання у відкритих водоймах без належного нагляду.

Водночас для громадської безпеки та оперативного реагування на надзвичайні ситуації у столиці працюватимуть спеціально підготовлені локації для занурення у воду з нагоди Водохреща. Вони облаштовані з урахуванням вимог безпеки, графік роботи: з 8:00 до 17:00.

Варто додати, що купання у крижаній воді на Хрещення Господнє – поширена традиція. Проте варто знати як екстремальне зимове купання не перетворити на нещасний випадок або хворобу. Занурення в холодну воду може бути корисним лише у випадку, якщо загартовуватися регулярно. А одноразове пірнання в ополонку без підготовки не оздоровить, а навпаки, може стати причиною проблем зі здоров’ям. Починати загартовуватись краще поступово, у теплу пору року, повільно знижуючи температуру води, і тоді взимку можна зайти в ополонку без шкоди для здоров’я. Один із найпростіших варіантів, з яких можна розпочати загартовування водою у будь-яку пору року, це контрастний душ.