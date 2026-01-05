Головна Київ Новини
search button user button menu button

Станція метро «Гідропарк» 6 січня змінить режим роботи через Водохреще

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Станція метро «Гідропарк» 6 січня змінить режим роботи через Водохреще
Під час Водохреща на станції метро «Гідропарк» працюватимуть два вестибюлі
фото з відкритих джерел

Вестибюль № 1 (у напрямку станції метро «Дніпро») працюватиме у звичайному режимі з 5:39 до 22:34

Завтра, 6 січня, на станції метро «Гідропарк», як і в минулі роки, працюватимуть два вестибюлі замість одного. Вестибюль № 2 (у напрямку станції метро «Лівобережна») відкриють з 10:00 до 18:00 у зв'язку із святкуванням Водохреща. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  КП «Київський метрополітен».

Зазначається, що вестибюль № 1 (у напрямку станції метро «Дніпро») працюватиме у звичайному режимі з 5:39 до 22:34.

Нагадаємо, влада закликає киян та гостей столиці подбати про власну безпеку під час святкування Водохреща, яке за новоюліанським календарем відзначатимуть у вівторок, 6 січня. Міська влада рекомендує утриматися від масових зібрань та традиційного купання у відкритих водоймах без належного нагляду. 

Водночас для громадської безпеки та оперативного реагування на надзвичайні ситуації у столиці працюватимуть спеціально підготовлені локації для занурення у воду з нагоди Водохреща. Вони облаштовані з урахуванням вимог безпеки, графік роботи: з 8:00 до 17:00.

Варто додати, що купання у крижаній воді на Хрещення Господнє – поширена традиція. Проте варто знати як екстремальне зимове купання не перетворити на нещасний випадок або хворобу. Занурення в холодну воду може бути корисним лише у випадку, якщо загартовуватися регулярно. А одноразове пірнання в ополонку без підготовки не оздоровить, а навпаки, може стати причиною проблем зі здоров’ям. Починати загартовуватись краще поступово, у теплу пору року, повільно знижуючи температуру води, і тоді взимку можна зайти в ополонку без шкоди для здоров’я. Один із найпростіших варіантів, з яких можна розпочати загартовування водою у будь-яку пору року, це контрастний душ.

Читайте також:

Теги: Київ метро водохреща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Київрада повертала Мазепу до Києва: список депутатів, які не підтримали
Як Київрада повертала Мазепу до Києва: список депутатів, які не підтримали столиця
17 грудня, 2025, 12:05
У «Літаючій тарілці» на Либідській буде влаштовано громадський простір
У «Літаючій тарілці» на Либідській буде влаштовано громадський простір
8 грудня, 2025, 11:04
23 переможці отримали дипломи та грошові винагороди від 10 до 25 тис. грн
Кличко нагородив переможців щорічного міського конкурсу «Мистецькі горизонти» (фото)
8 грудня, 2025, 19:04
Депутат Київради, голова постійної комісії з питань власності та регуляторної політики Михайло Присяжнюк наголосив, що зменшення розміру орендної плати – це вимушений захід
Київрада продовжила пільгову оренду комунального майна на 2026 рік: скільки платитиме бізнес
18 грудня, 2025, 17:33
В Україні щеплення БЦЖ новонародженим робитимуть уже через 24 години після народження
Україна оновила календар щеплень: коли робитимуть БЦЖ
2 сiчня, 17:52
ТРЦ «Караван Outlet», відкритий у 2003 році та оновлений у 2019 році, є першим професійним ТРЦ Києва
Більше не «Караван»: перший ТРЦ Києва змінив назву (фото)
22 грудня, 2025, 16:09
Київська міська електричка
Київська міська електричка запускає тимчасові додаткові рейси (розклад)
24 грудня, 2025, 09:23
Погрожуючи гранатою зловмисники змусили перехожого перерахувати гроші на їх картку
Погрожували гранатою. Суд виніс вирок іноземцям, які пограбували перехожого у Києві
26 грудня, 2025, 15:29
Унаслідок прориву труби на проспекті Лобановського у Києві утворилася яма з гарячою водою
У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом
3 сiчня, 13:34

Новини

Теракт на Оболоні: затримано дівчину, яка підірвала авто нацгвардійця на замовлення РФ
Теракт на Оболоні: затримано дівчину, яка підірвала авто нацгвардійця на замовлення РФ
Ожеледь, туман і мокрий сніг: синоптики попередили про негоду в Києві 6 січня
Ожеледь, туман і мокрий сніг: синоптики попередили про негоду в Києві 6 січня
На Україну насувається негода: синоптикиня попередила про небезпеку
На Україну насувається негода: синоптикиня попередила про небезпеку
Прорив трубопроводу на Харківському шосе: без води залишилися 10 будинків
Прорив трубопроводу на Харківському шосе: без води залишилися 10 будинків
Станція метро «Гідропарк» 6 січня змінить режим роботи через Водохреще
Станція метро «Гідропарк» 6 січня змінить режим роботи через Водохреще
Падіння дівчини в яму з окропом: посадовцю «Київтеплоенерго» повідомлено про підозру
Падіння дівчини в яму з окропом: посадовцю «Київтеплоенерго» повідомлено про підозру

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua