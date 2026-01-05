Головна Київ Новини
Масштабна пожежа у Солом'янському районі: на вулиці Волинській перекрито рух

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Масштабна пожежа у Солом'янському районі: на вулиці Волинській перекрито рух
На місці пожежі працюють спецслужби
скриншот відео

Орієнтовна площа займання 800 кв. м

Сьогодні, 5 січня, у Солом'янському районі Києва сталася пожежа. Про це повідомив речник ДСНС Павло Петров, інформує «Главком».

За словами Петрова, горить третій поверх складських приміщень. Він зазначив, що орієнтовна площа займання 800 кв. м. До гасіння долучилося 40 рятувальників, також працює 10 одиниць техніки. Наразі відомо, що постраждалих немає.

Пожежа у Солом’янському районі Києва
Пожежа у Солом’янському районі Києва
фото з соцмереж

«У зв'язку з пожежею на вулиці Волинській, рух транспорту перекрито. На місці працюють спецслужби. Патрульні регулюють дорожній рух», – поінформували у патрульній поліції Києва.

Патрульні радять водіям врахлвувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Нагадаємо, у місті Городище на Черкащині 31 грудня надвечір стався вибух газового балона, що спричинило масштабну пожежу, внаслідок якої житловий будинок було практично знищено. Унаслідок вибуху постраждали дві жінки. Дівчина 2006 року народження отримала опіки обличчя та рук і була госпіталізована. Жінка 1979 року народження також зазнала опіків обличчя, однак від госпіталізації відмовилася.

Теги: пожежа Київ

