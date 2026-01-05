Масштабна пожежа у Солом'янському районі: на вулиці Волинській перекрито рух

Орієнтовна площа займання 800 кв. м

Сьогодні, 5 січня, у Солом'янському районі Києва сталася пожежа. Про це повідомив речник ДСНС Павло Петров, інформує «Главком».

За словами Петрова, горить третій поверх складських приміщень. Він зазначив, що орієнтовна площа займання 800 кв. м. До гасіння долучилося 40 рятувальників, також працює 10 одиниць техніки. Наразі відомо, що постраждалих немає.

Пожежа у Солом’янському районі Києва фото з соцмереж

«У зв'язку з пожежею на вулиці Волинській, рух транспорту перекрито. На місці працюють спецслужби. Патрульні регулюють дорожній рух», – поінформували у патрульній поліції Києва.

Патрульні радять водіям врахлвувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

