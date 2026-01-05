Головна Київ Новини
Пряме влучання в палату: стали відомі подробиці загибелі пацієнта клініки на Оболоні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Пряме влучання в палату: стали відомі подробиці загибелі пацієнта клініки на Оболоні
Наслідки удару по клініці на столичній Оболоні
фото: Київська міська прокуратура

На момент влучання в стаціонарі перебували 26 пацієнтів

Внаслідок нічної атаки російського дрона на столичній Оболоні було пошкоджено приватний медичний заклад. Удар припав безпосередньо на палату стаціонару, в якій перебував пацієнт. Чоловік віком 30 років загинув прямо на місці. Про це Новини.Live повідомила директорка пошкодженої атакою РФ клініки Маргарита Мальована, інформує «Главком».

«Ми дізналися, що в клініку був прямий приліт. На другому поверсі ціле крило попало в одну палату, але там пошкодження всього крила йдуть. Виглядає це жахливо, але насправді це такі дрібниці порівняно з тим, що, на жаль, один пацієнт загинув, якраз пацієнт який знаходився в цій палаті. Що жахливіше, що це була молода людина, молода особа, пацієнт 30 років», – повідомила Маргарита Мальована.

Як повідомила директорка клініки, вибухом зруйновано крило другого поверху будівлі. На момент влучання в стаціонарі перебували 26 пацієнтів. Після атаки 25 з них евакуювали та перевели до інших медичних закладів столиці. Зараз усі пацієнти перебувають під наглядом лікарів, їхній стан стабільний, лікування триває.

За словами керівниці закладу, більшість постраждалих зазнали незначних ушкоджень або надихалися продуктами горіння. Вона зазначила, що масштабної пожежі в будівлі не було, однак після вибуху приміщення швидко заповнилося димом, що спричинило паніку серед людей.

Попередньо встановлено, що несучі конструкції лікарні не зазнали пошкоджень, дах також уцілів. Наразі в медзакладі оцінюють завдані збитки та масштаби руйнувань.

Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки Росії по лікарні травмувалося четверо пацієнтів. Нічний удар російських окупантів по медичному закладу в Києві в ніч проти 5 січня був прямим влучанням, а не наслідком падіння збитого безпілотника. Удар дрона стався на рівні другого поверху будівлі, куди дрони типу «Шахед» фізично не залітають під час польоту над містом. 

