Київські митники вилучили посилку з РФ із татуажними машинками (фото)

У посилці було 15 новеньких машинок для перманентного макіяжу «Cobalt PMU Machine»

Вартість виявлених машинок у 140 разів перевищує вартість задекларованого товару

Київські митники припинили спробу пересилання з РФ машинок для перманентного макіяжу у міжнародному поштовому відправленні без декларування.

Згідно з декларацією, у посилці з РФ на адресу киянина прямувала запасна частина до татуажної машини вартістю менше 7 тисяч рублів (2,5 тис. грн). Натомість всередині поштового відправлення київські митники виявили 15 новеньких машинок для перманентного макіяжу «Cobalt PMU Machine» в повній комплектації. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Реальна загальна вартість машинок становить 358,2 тис. грн (10,35 тис. євро). Саме з цієї суми отримувач товару і мав би сплатити до бюджету передбачені законодавством митні платежі та ПДВ.

Таким чином, вартість виявлених машинок у 140 разів перевищує вартість задекларованого товару.

Відповідно до українського митного законодавства, товари, що пересилаються у міжнародних поштових відправленнях, підлягають достовірному письмовому декларуванню.

Через порушення цієї норми Київською митницею Держмитслужби складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

Товар митниками вилучено.