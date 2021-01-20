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    Київські митники вилучили посилку з РФ із татуажними машинками (фото)

    • Розсилка
    У посилці було 15 новеньких машинок для перманентного макіяжу &laquo;Cobalt PMU Machine&raquo;&nbsp; - Київські митники вилучили посилку з РФ із татуажними машинками (фото)
    У посилці було 15 новеньких машинок для перманентного макіяжу «Cobalt PMU Machine» 
    Фото: Київська митниця

    Вартість виявлених машинок у 140 разів перевищує вартість задекларованого товару

    Київські митники припинили спробу пересилання з РФ машинок для перманентного макіяжу у міжнародному поштовому відправленні без декларування.

    Згідно з декларацією, у посилці з РФ на адресу киянина прямувала запасна частина до татуажної машини вартістю менше 7 тисяч рублів (2,5 тис. грн). Натомість всередині поштового відправлення київські митники виявили 15 новеньких машинок для перманентного макіяжу «Cobalt PMU Machine» в повній комплектації. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    Реальна загальна вартість машинок становить 358,2 тис. грн (10,35 тис. євро). Саме з цієї суми отримувач товару і мав би сплатити до бюджету передбачені законодавством митні платежі та ПДВ.

    Таким чином, вартість виявлених машинок у 140 разів перевищує вартість задекларованого товару.

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    Київські митники вилучили посилку з РФ із татуажними машинками (фото)
    Київські митники вилучили посилку з РФ із татуажними машинками (фото)
    Київські митники вилучили посилку з РФ із татуажними машинками (фото)

    Відповідно до українського митного законодавства, товари, що пересилаються у міжнародних поштових відправленнях, підлягають достовірному письмовому декларуванню.

    Через порушення цієї норми Київською митницею Держмитслужби складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

    Товар митниками вилучено.

    Теги: митниця Київ Державна митна служба
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