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Директор департаменту КМДА отримав підозру: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Директор департаменту КМДА отримав підозру: деталі
За висновком експертизи, вартість невиконаних робіт становить близько 1 млн грн
фото: Київська міська прокуратура

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років 

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА отримав підозру в розтраті бюджетних коштів на відновленні тротуару. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

До відома, посаду директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА займає Дмитро Науменко.

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру директору Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА у розтраті бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191 КК України)», –повідомили в прокуратурі.

Згідно з матеріалами слідства, службові особи Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА забезпечили підконтрольному товариству перемогу у тендері на будівництво водопроводу для підключення житлових будинків, розташованих на вулиці Зрошувальній, а також дитячо-юнацької спортивної школи «Атлет».

Згідно з укладеним договором підрядник також мав виконати роботи з відновлення тротуарів та автодороги на цій же вулиці після підключення водопроводу.

«Підозрюваний, розуміючи, що роботи з відновлення тротуарів та автодороги не виконані в повному обсязі, підписав офіційні документи, які стали підставою для перерахування товариству бюджетних коштів», - пояснили правоохоронці.

За висновком експертизи, вартість невиконаних робіт становить близько 1 млн грн.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, який є фігурантом справи про загибель людей біля укриття, отримав ще одну підозру.

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Теги: КМДА суд Київ

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