Удар по Києву: рятувальники показали наслідки (фото)

Унаслідок нічної російської атаки у Києві постраждала одна людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

В Оболонському районі столиці виникла пожежа поблизу паркувального майданчика: вогнеборці ліквідували загоряння двох автомобілів.

У Солом'янському районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна у чотирьох житлових будинках, зафіксоване пошкодження дитячого садка й господарчої споруди. Рятувальники обстежили прилеглу територію. Відомо про одну постраждалу.

фото: ДСНС Києва

У Шевченківському районі внаслідок влучання в чотирьох поверхову офісну будівлю сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, уночі 5 лютого російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. За інформацією Ткаченка, внаслідок російської атаки в Оболонському районі горіли авто на стоянці.