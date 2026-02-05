Головна Київ Новини
search button user button menu button

Удар по Києву: рятувальники показали наслідки (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Києву: рятувальники показали наслідки (фото)
Вогнеборці ліквідували загоряння двох автомобілів
фото: ДСНС Києва

У Солом'янському районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна у чотирьох житлових будинках

Унаслідок нічної російської атаки у Києві постраждала одна людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

В Оболонському районі столиці виникла пожежа поблизу паркувального майданчика: вогнеборці ліквідували загоряння двох автомобілів.

У Солом'янському районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна у чотирьох житлових будинках, зафіксоване пошкодження дитячого садка й господарчої споруди. Рятувальники обстежили прилеглу територію. Відомо про одну постраждалу.

6 фото
На весь екран
фото: ДСНС Києва

У Шевченківському районі внаслідок влучання в чотирьох поверхову офісну будівлю сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, уночі 5 лютого російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. За інформацією Ткаченка, внаслідок російської атаки в Оболонському районі горіли авто на стоянці.

Читайте також:

Теги: Київ ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У столиці більше ніж 700 будинків без опалення – Зеленський
У столиці більше ніж 700 будинків без опалення – Зеленський
28 сiчня, 14:34
У КМДА зазначають: якщо ситуація критично погіршиться, в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде обмежено
Київ засипає снігом: на вулиці виведена техніка, можливі обмеження на в'їзд у місто
6 сiчня, 08:39
Фахівчиня з публічних закупівель Святошинського психоневрологічного інтернату обвинувачується у систематичному завищенні цін на продукти харчування
Закупівля продуктів за завищеними цінами: перед судом постане посадовиця столичного інтернату
6 сiчня, 12:19
«Київпастранс» повідомляє про затримку низки тролейбусів та трамваїв через ДТП
Київ перетворився на суцільну ковзанку (фото)
7 сiчня, 10:07
За тиждень не зареєстровано летальних випадків від ускладнень Covid-19
У Києві стрімко зростає захворюваність на грип та ГРВІ: дані моніторингу
13 сiчня, 12:22
Київ отримає три блочно-модульні котельні від Херсона
Енергоколапс у столиці. Допомогу киянам надають найбільш постраждалі Херсон, Кривий Ріг і Запоріжжя
21 сiчня, 07:38

Новини

Удар по Києву: рятувальники показали наслідки (фото)
Удар по Києву: рятувальники показали наслідки (фото)
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
Росія атакувала Київ безпілотниками, постраждала людина
Росія атакувала Київ безпілотниками, постраждала людина
Який вигляд має Дарницька ТЕЦ після атаки росіян: зʼявилися нові фото
Який вигляд має Дарницька ТЕЦ після атаки росіян: зʼявилися нові фото
Науково-дослідний інститут «Оріон» у Києві виставлено на продаж за понад 42 млн грн
Науково-дослідний інститут «Оріон» у Києві виставлено на продаж за понад 42 млн грн
Пожежа у багатоповерхівці Вишгорода: рятувальники евакуювали 13 людей (фото)
Пожежа у багатоповерхівці Вишгорода: рятувальники евакуювали 13 людей (фото)

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua