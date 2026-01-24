Головна Київ Новини
«Червона» лінія столичного метро повністю відновила роботу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«Червона» лінія столичного метро повністю відновила роботу
фото: Київський метрополітен/Facebook

На вхід відкриті всі станції

«Червона» лінія метрополітену, яка зранку працювала з суттєвими обмеженнями через дефіцит електроенергії, знову функціонує у штатному режимі. Енергетикам та транспортникам вдалося стабілізувати систему та відкрити всі станції для пасажирів. Наразі підземка працює без обмежень на всіх трьох гілках, що значно полегшить пересування містом після важкої ночі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Після оперативних ремонтних робіт та заживлення інфраструктури, рух поїздів на «червоній» гілці відновлено у повному обсязі. Станції, які були зачинені зранку, знову приймають пасажирів.

Для пасажирів знову доступні «Лісова», «Чернігівська», «Гідропарк» та «Дніпро». На вхід працюють усі станції лінії без винятку. Поїзди курсують за розкладом вихідного дня. Час очікування на платформі становить близько 6 хвилин.

ЯК відомо, станції київської підземки на «зеленій» гілці повертаються до звичного режиму функціонування. Комунальним службам столиці знадобилося лише кілька годин, аби усунути пошкодження інфраструктури, що виникли після масованої нічної атаки 24 січня.

Нагадаємо, після нічної масованої атаки на столицю в енергосистемі Києва виник критичний дефіцит потужностей. За повідомленням КМДА, це призвело до вимушених змін у роботі метрополітену, зокрема на «червоній» та «зеленій» лініях. Наразі рух поїздів здійснюється в обмеженому режимі за диспетчерським регулюванням. 

Теги: метро Київ

