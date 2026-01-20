Наслідки нічної атаки на Київ: понад 170 тисяч родин без світла

Васлідок нічної атаки по енергооб'єктах столиці без електропостачання залишалися понад 335 тисяч киян

У столиці тривають екстрені відключення, тож поки графіки не діють

Енергетики повернули світло для 162 тис. осель після російських обстрілів Києва. Про це сьогодні, 20 січня, повідомили в ДТЕК, інформує «Главком».

Повідомляється, що внаслідок нічної атаки по енергооб'єктах столиці без електропостачання залишалися понад 335 тисяч киян. Наразі ще 173 тисячі родин тимчасово без світла.

«Працюємо безперервно, щоб заживити критичну інфраструктуру та повернути світло в домівки», – зазначили в повідомленні.

Також в столиці тривають екстрені відключення, тож поки графіки не діють.

Нагадаємо, після нічного обстрілу Києва без тепла залишились понад 5635 багатоповерхівок. У частині міста відсутнє водопостачання. За словами Кличка, після попередньої масованої атаки без тепла залишались лише 16, а іншим його вже повернули. Наразі знову без опалення майже 80% із будинків, в які повертали теплопостачання від 9 січня.

Також після масованої комбінованої атаки ворога на столицю у ніч на 20 січня у будівлі Верховної Ради виникли серйозні проблеми з комунальними мережами.