Посадовцю КМДА оголошено обвинувачення через закупівлю генераторів із націнкою

У 2023 році 53-річний посадовець уклав договір із приватною компанією на закупівлю дизельних генераторів
фото: Національна поліція Укрвїни/Facebook

За даними слідства, переплата постачальнику склала 4,8 млн грн

Поліція Києва завершила досудове розслідування щодо керівника одного з департаментів КМДА, через недбалість якого місто суттєво переплатило за генератори під час блекаутів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

Слідство встановило, що у 2023 році 53-річний посадовець уклав договір із приватною компанією на закупівлю дизельних генераторів для пунктів обігріву. Проте чиновник не провів моніторинг ринкових цін, через що обладнання придбали за значно завищеною вартістю. 

За даними слідства, переплата постачальнику склала 4,8 млн грн.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду. Санкція інкримінованої статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років. 

Нагадаємо, прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру уповноваженій особі комунального об'єднання «Муніципальна охорона». Її звинувачують у службовій недбалості, що завдала міському бюджету збитків на суму майже 1,7 млн грн. 

Раніше посадовцю комунального підприємства «Інформатика» повідомили про підозру у службовій недбалості. За даними слідства, він не провів належну перевірку ринкових цін під час закупівлі обладнання для системи відеоспостереження міста. 

