Головна Київ Новини
search button user button menu button

Директор столичного зоопарку прокоментував чутки про смерть жирафа: що сталося насправді

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Директор столичного зоопарку прокоментував чутки про смерть жирафа: що сталося насправді
Останні чотири роки жирафи у столичному зоопарку трималися на спеціальних препаратах
фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Київським жирафам було по 22-23 роки. В умовах зоопарку жирафи живуть до 17 років

У мережі поширилася інформація про нещодавню смерть жирафа у столичному зоопарку. Підставою для цього стала заява голови бюджетної комісії Київради Андрія Вітренка, яку підхопили місцеві телеграм-канали. Проте у Київзоо спростували ці дані, назвавши їх неактуальними. Про це інформує «Главком» з посиланням на коментар гендиректора Київського зоопарку Кирила Трантіна для ТСН.ua.

Повідомлення про смерть тварини у соцмережі
Повідомлення про смерть тварини у соцмережі
скриншот

У Київському зоопарку пояснюють, що два жирафи-старожили пішли з життя ще у перші роки війни. Один жираф помер 2022 року, а другий 2023-го.

«Нашим тваринам було по 22-23 роки. Вік поважний. В умовах зоопарку жирафи живуть до 17 років. Наші вихованці прожили значно довше, бо ми піклувалися і дуже ретельно за ними доглядали. Тому депутатам потрібно мати трішки совісті, щоб про таке заявляти», – розповів Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Ймовірно, додає керівник зоопарку, голова бюджетної комісії Київради давно не бував у Київському зоопарку. Повідомлення про смерть жирафів публікувалися на сайті зоопарку. Окрім того, до 2022 року біля вольєру з тваринами був розміщений банер, на якому зазначалося про поважний вік жирафів з проханням їх не турбувати.

«Останні чотири роки жирафи трималися на спеціальних препаратах. Для мене ці тварини були, як діти. Бо займався їх завезенням до зоопарку, коли ще працював заступником. Так, у зоопарку зараз немає жирафів, бо війна триває. Завозити нових тварин немає сенсу, бо вони будуть страждати від обстрілів. Окрім того, потрібно побудувати нове приміщення для утримання тварин», – розповів Кирило Трантін.

Нагадаємо, у КиївЗоо мунтжак Мо одужав і повністю відновився після тяжкої травми, отриманої внаслідок ворожого обстрілу на початку листопада 2025 року. Зламана щелепа тварини зрослась, він вже смакує молоду травичку та зелені гілочки. Також у КиївЗоо зазначають, що у пари Мо та Мілу з’явилось новонароджене мунтженятко. Сімейство тішиться першими весняними променями сонечка у своєму природному вольєрі. 

Теги: Київ зоопарк війна тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua