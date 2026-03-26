Директор столичного зоопарку прокоментував чутки про смерть жирафа: що сталося насправді

Київським жирафам було по 22-23 роки. В умовах зоопарку жирафи живуть до 17 років

У мережі поширилася інформація про нещодавню смерть жирафа у столичному зоопарку. Підставою для цього стала заява голови бюджетної комісії Київради Андрія Вітренка, яку підхопили місцеві телеграм-канали. Проте у Київзоо спростували ці дані, назвавши їх неактуальними. Про це інформує «Главком» з посиланням на коментар гендиректора Київського зоопарку Кирила Трантіна для ТСН.ua.

Повідомлення про смерть тварини у соцмережі скриншот

У Київському зоопарку пояснюють, що два жирафи-старожили пішли з життя ще у перші роки війни. Один жираф помер 2022 року, а другий 2023-го.

«Нашим тваринам було по 22-23 роки. Вік поважний. В умовах зоопарку жирафи живуть до 17 років. Наші вихованці прожили значно довше, бо ми піклувалися і дуже ретельно за ними доглядали. Тому депутатам потрібно мати трішки совісті, щоб про таке заявляти», – розповів Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Ймовірно, додає керівник зоопарку, голова бюджетної комісії Київради давно не бував у Київському зоопарку. Повідомлення про смерть жирафів публікувалися на сайті зоопарку. Окрім того, до 2022 року біля вольєру з тваринами був розміщений банер, на якому зазначалося про поважний вік жирафів з проханням їх не турбувати.

«Останні чотири роки жирафи трималися на спеціальних препаратах. Для мене ці тварини були, як діти. Бо займався їх завезенням до зоопарку, коли ще працював заступником. Так, у зоопарку зараз немає жирафів, бо війна триває. Завозити нових тварин немає сенсу, бо вони будуть страждати від обстрілів. Окрім того, потрібно побудувати нове приміщення для утримання тварин», – розповів Кирило Трантін.

Нагадаємо, у КиївЗоо мунтжак Мо одужав і повністю відновився після тяжкої травми, отриманої внаслідок ворожого обстрілу на початку листопада 2025 року. Зламана щелепа тварини зрослась, він вже смакує молоду травичку та зелені гілочки. Також у КиївЗоо зазначають, що у пари Мо та Мілу з’явилось новонароджене мунтженятко. Сімейство тішиться першими весняними променями сонечка у своєму природному вольєрі.