Чи треба евакуюватися з Києва? Позиція МВС

glavcom.ua
фото з відкритих джерел (ілюстративне)
Ігор Клименко: «Якщо кияни не виїхали кілька місяців тому, то, мабуть, не виїдуть і зараз»

Під час атаки на Київ 24 травня мешканці столиці, що ховалися в укриттях, не постраждали. Утім, бомбосховищ для населення досі недостатньо. Нині влада працює спільно з міжнародними партнерами над розбудовою мережі укриттів. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на полях IV Міжнародного саміту міст і регіонів, на якому був присутній «Главком».

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи треба зараз евакуюватися зі столиці, зважаючи на останні погрози РФ, Клименко відповів: «Мабуть, перефразую фразу, яка була сказана пів року тому. Якщо кияни не виїхали кілька місяців тому, то, мабуть, не виїдуть і зараз».

Водночас міністр наголосив, що одне з питань, яке розглядається на саміті, – коаліція укриттів і загалом побудова укриттів. «Наприклад, тільки 50% населення, на жаль, може сховатися в обладнаних підвалах. У нас попереду дуже багато роботи з нашими міжнародними партнерами. Я можу одне сказати: під час сигналу повітряної тривоги необхідно точно знати, де знаходиться те чи інше укриття. Звертайтесь до порталу «Дія», за телефонами 112, 101, 102, 103 для того, щоб розуміти, де сховатися. Дуже важко, передусім у морально, деблокувати тіла людей, що залишалися під час атаки у своїх помешканнях. Треба берегти своє життя і своїх рідних», – акцентував очільник МВС.

За словами міністра, ті громадяни, які під час атаки 24 травня перебували, наприклад, у метрополітені або в укриттях по вулиці Дегтярівській на Лук’янівці, залишились живі. Тож Клименко вкотре закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги, особливо під час нічних масованих ударів по Києву та інших містах.

Крім того, на тлі нових погроз РФ глава МВС відповів, чи зверталися до його міністерства представники посольств із можливою допомогою в евакуації чи наданням додаткових патрулів: «Думаю, що коли летять ракети і дрони, навряд чи патрулі допоможуть. Але ми виїжджаємо саме на місця, де необхідна допомога. Київ – величезне місто, 3 млн населення, більше 12 тис. будинків. Ми маємо чітко розуміти, куди їхати в тій чи іншій ситуації. Тому, як тільки приходить виклик за якоюсь адресою, навіть якщо він хибний, ми все одно виїжджаємо і реагуємо, тому що люди можуть бути в небезпеці. Що стосується наших міжнародних партнерів, то вони знають, як ми працюємо, тому що велика кількість міжнародної технічної допомоги працює на вулицях всіх міст і населених пунктів України. І кожен із послів знає, де ця техніка працює і хто на ній працює».

Водночас, як стверджує Клименко, міжнародні партнери звертаються до України передусім «за досвідом та алгоритмами дій у тій чи іншій ситуації».

За словами міністра, протягом останніх двох років у структурі МВС були створені нові евакуаційні, енергетичні підрозділи, які займаються ліквідацією наслідків ворожих атак. «Це такі спецпризначенці цивільного захисту, розподілені чітко по Україні. Хаби також розподілені для того, щоб протягом години-півтори можна було розгорнути додаткову техніку для допомоги. Тому працюємо, відповідно до вже затверджених планів. Звичайно, ми їх постійно коригуємо, тому що ворог нам кожного тижня створює нові виклики. За тиждень ми втрачаємо або зруйнованими або пошкодженими близько тисячі будинків. Це стосується і приватних, і багатоповерхових будинків. Втрачаємо школи, музеї, театри. Тобто руйнується вся цивільна інфраструктура. А найголовніше – щотижня ми втрачаємо людей. Наприклад, позаминулого тижня 72 наших громадянина загинуло під час бомбардування саме цивільної інфраструктури і житлового сектору», – додав очільник відомства.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ попередило, що збройні сили країни-агресорки розпочинають «послідовне завдання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Водночас Москва згадала й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

На тлі нових погроз Росії щодо «системних ударів» по Києву Міністерство закордонних справ України заявило, що Кремль намагається використовувати залякування для тиску на США та міжнародних партнерів. У МЗС наголосили, що загальний рівень безпекових загроз для Києва та інших міст України залишається таким самим, як і протягом попередніх років та місяців війни.

Тим часом Польща вже пригрозила Росії наслідками у разі атак на дипмісії в Києві.

До слова, ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що українцям варто психологічно готуватися до можливих руйнувань у Києві та, за можливості, тимчасово виїжджати зі столиці. Він наголосив, що на тлі нових погроз Росії щодо «системних ударів» по Києву киянам не варто ігнорувати ризики можливого загострення ситуації.

