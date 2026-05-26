Росія пригрозила новими ударами по Києву. Глава МВС оцінив готовність столиці

Ігор Клименко: «Коли почалася атака на Київ та інші регіони нашої країни 24 травня, вже через кілька десятків хвилин наші служби працювали на місцях прильотів»

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко запевнив, що оперативні служби Києва готові до нових ударів РФ, якими напередодні пригрозило міністерство закордонних справ країни-агресорки. Про це очільник МВС заявив на полях IV Міжнародного саміту міст і регіонів, на якому був присутній «Главком».

Клименко стверджує, що столичні оперативні служби «завжди готові до виконання своїх завдань».

«Коли почалася атака на Київ та інші регіони нашої країни два дні тому, то вже через кілька десятків хвилин наші служби працювали, передусім над визволенням наших громадян… Ми здійснювали всі заходи на місцях прильотів і пожеж, а таких було близько 30. Ми впоралися з цим завданням. ДСНС із поліцією першочергово почали евакуйовувати громадян, допомагати їм покинути свої домівки. Потім уже прибули лікарі, працювали комунальні служби», – заявив міністр.

Глава МВС висловив упевненість в тому, що Київ готовий протистояти новим атакам: «Я впевнений: що б там не було, ми зможемо правильно розподілити свої сили та засоби, яких у Києві достатньо, і ми готові до будь-яких терористичних атак».

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ попередило, що збройні сили країни-агресорки розпочинають«послідовне завдання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Водночас Москва згадала й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

До слова, посли країн Європейського Союзу відкинули ультиматуми та погрози Міністерства закордонних справ Росії про нові масовані удари по Києву. Дипломатичні місії навідріз відмовилися евакуйовуватися зі столиці й заявили, що продовжують роботу у штатному режимі.