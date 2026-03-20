Пережив обстріл та став батьком: у столичному зоопарку одужав поранений мунтжак Мо
Зламана щелепа тварини зрослась, він вже смакує молоду травичку та зелені гілочки
У КиївЗоо мунтжак Мо одужав і повністю відновився після тяжкої травми, отриманої внаслідок ворожого обстрілу на початку листопада 2025 року. Про це повідомили у КП «Київський зоопарк», інформує «Главком».
Також у КиївЗоо зазначають, що у пари Мо та Мілу з’явилось новонароджене мунтженятко. Сімейство тішиться першими весняними променями сонечка у своєму природному вольєрі.
Сімейство мунтжаків вже можна побачити щодня – на копитному ряді зоопарку біля павільйону «Пустеля».
Нагадаємо, що вхід у зоопарк – до 16:00, перебування на території – до 17:30. Час роботи квиткових кас: понеділок – з 12:00 до 16:00, вівторок – неділя – з 10:00 до 16:00.
КиївЗоо закликає відвідувачів пам’ятати про власну безпеку, бути обачними та під час сигналу повітряної тривоги переходити в укриття.
Нагадаємо, попри постійні обстріли, Київський зоопарк продовжує свою роботу, приділяючи особливу увагу безпеці тварин. Під час обстрілів є укриття для левів, для решти – укриття лише від негоди. Проте під час тривоги персонал зоопарку все одно не залишає тварин без нагляду.
