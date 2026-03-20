Пережив обстріл та став батьком: у столичному зоопарку одужав поранений мунтжак Мо

Зламана щелепа тварини зрослась, він вже смакує молоду травичку та зелені гілочки

У КиївЗоо мунтжак Мо одужав і повністю відновився після тяжкої травми, отриманої внаслідок ворожого обстрілу на початку листопада 2025 року. Про це повідомили у КП «Київський зоопарк», інформує «Главком».

Також у КиївЗоо зазначають, що у пари Мо та Мілу з’явилось новонароджене мунтженятко. Сімейство тішиться першими весняними променями сонечка у своєму природному вольєрі.

Мо повністю відновився після тяжкої травми і вже гуляє з маленьким мунтженятком

У пари Мо та Мілу з’явилось новонароджене мунтженятко фото: КиївЗоо

Сімейство мунтжаків вже можна побачити щодня – на копитному ряді зоопарку біля павільйону «Пустеля».

Побачити мунтжаків можна щодня на копитному ряді зоопарку біля павільйону «Пустеля» фото: КиївЗоо

Імені новонародженого мунтженятка столичний зоопарк поки не розкриває фото: пресслужба столичного зоопарку

Нагадаємо, що вхід у зоопарк – до 16:00, перебування на території – до 17:30. Час роботи квиткових кас: понеділок – з 12:00 до 16:00, вівторок – неділя – з 10:00 до 16:00.

КиївЗоо закликає відвідувачів пам’ятати про власну безпеку, бути обачними та під час сигналу повітряної тривоги переходити в укриття.

Нагадаємо, попри постійні обстріли, Київський зоопарк продовжує свою роботу, приділяючи особливу увагу безпеці тварин. Під час обстрілів є укриття для левів, для решти – укриття лише від негоди. Проте під час тривоги персонал зоопарку все одно не залишає тварин без нагляду.