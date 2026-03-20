Пережив обстріл та став батьком: у столичному зоопарку одужав поранений мунтжак Мо

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Мініатюрний азіатський олень мунтжак Мо отримав важку травму голови із переломом нижньої щелепи внаслідок нічного обстрілу Києва 14 листопада 2025 року
фото: КиївЗоо

Зламана щелепа тварини зрослась, він вже смакує молоду травичку та зелені гілочки

У КиївЗоо мунтжак Мо одужав і повністю відновився після тяжкої травми, отриманої внаслідок ворожого обстрілу на початку листопада 2025 року. Про це повідомили у КП «Київський зоопарк», інформує «Главком».

Повідомляється, що зламана щелепа тварини зрослась, він вже смакує молоду травичку та зелені гілочки.

Також у КиївЗоо зазначають, що у пари Мо та Мілу з’явилось новонароджене мунтженятко. Сімейство тішиться першими весняними променями сонечка у своєму природному вольєрі.

Мо повністю відновився після тяжкої травми і вже гуляє з маленьким мунтженятком
У пари Мо та Мілу з’явилось новонароджене мунтженятко
фото: КиївЗоо

Сімейство мунтжаків вже можна побачити щодня – на копитному ряді зоопарку біля павільйону «Пустеля».

Побачити мунтжаків можна щодня на копитному ряді зоопарку біля павільйону «Пустеля»
фото: КиївЗоо
Імені новонародженого мунтженятка столичний зоопарк поки не розкриває
фото: пресслужба столичного зоопарку

Нагадаємо, що вхід у зоопарк – до 16:00, перебування на території – до 17:30. Час роботи квиткових кас: понеділок – з 12:00 до 16:00, вівторок – неділя – з 10:00 до 16:00.

КиївЗоо закликає відвідувачів пам’ятати про власну безпеку, бути обачними та під час сигналу повітряної тривоги переходити в укриття.

Нагадаємо, попри постійні обстріли, Київський зоопарк продовжує свою роботу, приділяючи особливу увагу безпеці тварин.  Під час обстрілів є укриття для левів, для решти – укриття лише від негоди. Проте під час тривоги персонал зоопарку все одно не залишає тварин без нагляду. 

10 березня, 17:17
