Головна Київ Новини
search button user button menu button

Масована атака на Київ 24 травня: особу третьої жертви буде встановлено за ДНК-експертизою

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Масована атака на Київ 24 травня: особу третьої жертви буде встановлено за ДНК-експертизою
Наслідки російського удару по Києву 24 травня 2026 року
фото: ДСНС Києва/Facebook
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

За словами міністра внутрішніх справ, двоє людей вважалися безвісти зниклими

У Києві проведуть ДНК-експертизу, щоб встановити особу загиблої людини, чиї рештки знайшли на місці ворожого влучання на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі. Руйнування сталися внаслідок масованого російського обстрілу у ніч на 24 травня. Про це у коментарі «Суспільному» повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує «Главком».

За словами Клименка, двоє людей вважалися безвісти зниклими. Спершу до пошуків залучали собак, навчених знаходити живих людей. Нині працюють ті, які шукають рештки. Також рятувальники перевірятимуть будівельне сміття на наявність залишків тіл та уламків ракети.

«Як мінімум дві ракети влучили по Лук’янівці. Одна ракета, наскільки я знаю, влучила в торговельний центр «Квадрат», інша – в ринок. Завали зараз розбираються і в цих завалах ми можемо побачити двигун...відповідно конструктивні особливості кожної ракети... Там багато металу, багато роботи. У будинку, в який залетіла ракета, ми також ще продовжуємо відповідні роботи. Будівельне сміття, яке ми вивезли разом з комунальними службами з цієї території, ми його ще раз переглядаємо, переглядають слідчі», – сказав очільник МВС.

Сьогодні зранку у Нацполіції повідомили, що кількість жертв внаслідок російської атаки на Київ 24 травня збільшилась до трьох людей. Знайшли фрагменти тіла, які ймовірно належать мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі.

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованої атаки 24 травня постраждало 87 людей, серед них троє неповнолітніх. Як повідомлялося, у ніч на 24 травня, коли росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами, постраждав будинок, в якому живе посол Албанії в Україні. Країна вже різко відреагувала на російську атаку.

Зауважимо, що масований удар Росії по Києву в ніч на 24 травня, імовірно, був спробою очільника Кремля Володимира Путіна приховати приниження після параду 9 травня у Москві та невдачі російської армії на фронті.

Зокрема, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів. «Главком» проаналізував, скільки саме коштувала Кремлю ця атака.

До слова, Збройні сили Російської Федерації розпочинають «послідовне завдання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Як повідомило зовнішньополітичне відомство РФ, цілями ударів стануть об’єкти проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються «за сприяння фахівців НАТО, відповідальних за постачання комплектуючих, надання розвідданих та наведення».

Теги: Київ ДСНС обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності
Рух вулицею Оноре де Бальзака буде частково обмежено 28 квітня (схема)
27 квiтня, 12:52
Під час огляду речей фігуранта поліцейські виявили 70 тис. грн викрадених коштів
Просився «підвезти» та залишав водіїв-експедиторів без виручки: поліція затримала крадія
6 травня, 09:46
Наразі станція та перехід працюють у звичайному режимі
Вибуху не було: поліція пояснила причину задимлення у переході на «Звіринецькій»
6 травня, 10:59
Сонячне гало над Багриновою горою у Києві 8 травня 2026 року
Сяйво над Багриновою горою: у Києві зафіксовано рідкісне метеорологічне явище
8 травня, 15:32
Рятувальники на місці влучання ракети у дев'ятиповерховий будинок у Дарницькому районі Києва
У Києві росіяни зруйнували будинок загиблого воїна: тіло його доньки знайшли під завалами
15 травня, 04:30
Атака на хімзавод РФ, Трамп готує нові удари по Ірану: головне за ніч 16 травня
Атака на хімзавод РФ, Трамп готує нові удари по Ірану: головне за ніч 16 травня
16 травня, 06:56
На столичних ринках переважно продається картопля від українського виробника
Молода картопля на столичних прилавках: огляд цін у супермаркетах та на ринках
11 травня, 10:20
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
Де у Києві проходитимуть сезонні продуктові ярмарки 26-31 травня (адреси)
Вчора, 11:14
Ситуація навколо недобудованого ТРЦ триває вже понад 7 років
Кияни вимагають знести недобудований ТРЦ April City на Кільцевій: петиція набрала голоси
Сьогодні, 11:09

Новини

Пошкоджений ракетним ударом бізнес-центр Luwr у Києві буде частково демонтовано
Пошкоджений ракетним ударом бізнес-центр Luwr у Києві буде частково демонтовано
Масована атака на Київ 24 травня: особу третьої жертви буде встановлено за ДНК-експертизою
Масована атака на Київ 24 травня: особу третьої жертви буде встановлено за ДНК-експертизою
Теракт у Києві: суд залишив без змін запобіжний захід експатрульному Дробницькому
Теракт у Києві: суд залишив без змін запобіжний захід експатрульному Дробницькому
У Гідропарку після стрибка з пірса потонули двоє іноземців
У Гідропарку після стрибка з пірса потонули двоє іноземців
Нові тарифи на транспорт у Києві. Хто їздитиме безплатно або матиме пільги (список)
Нові тарифи на транспорт у Києві. Хто їздитиме безплатно або матиме пільги (список)
Хлопчик розчулив українців грою на акордеоні біля зруйнованого ТРЦ у Києві (відео)
Хлопчик розчулив українців грою на акордеоні біля зруйнованого ТРЦ у Києві (відео)

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 18:06
Євросоюз назвав умову для призначення спецпредставника по Україні
Сьогодні, 17:37
Під час візиту до Києва у Тихановської в руках помітили фото невідомого чоловіка: ким він виявився (фото)
Сьогодні, 16:59
Держсекретар Радбезу Білорусі у Москві розповів про нове місце, «звідки готувався напад»
Сьогодні, 15:33
Кремль після чергових погроз розповів, що означають «системні» удари по Києву
Сьогодні, 15:15
Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua