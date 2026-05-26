Масована атака на Київ 24 травня: особу третьої жертви буде встановлено за ДНК-експертизою

За словами міністра внутрішніх справ, двоє людей вважалися безвісти зниклими

У Києві проведуть ДНК-експертизу, щоб встановити особу загиблої людини, чиї рештки знайшли на місці ворожого влучання на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі. Руйнування сталися внаслідок масованого російського обстрілу у ніч на 24 травня. Про це у коментарі «Суспільному» повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує «Главком».

За словами Клименка, двоє людей вважалися безвісти зниклими. Спершу до пошуків залучали собак, навчених знаходити живих людей. Нині працюють ті, які шукають рештки. Також рятувальники перевірятимуть будівельне сміття на наявність залишків тіл та уламків ракети.

«Як мінімум дві ракети влучили по Лук’янівці. Одна ракета, наскільки я знаю, влучила в торговельний центр «Квадрат», інша – в ринок. Завали зараз розбираються і в цих завалах ми можемо побачити двигун...відповідно конструктивні особливості кожної ракети... Там багато металу, багато роботи. У будинку, в який залетіла ракета, ми також ще продовжуємо відповідні роботи. Будівельне сміття, яке ми вивезли разом з комунальними службами з цієї території, ми його ще раз переглядаємо, переглядають слідчі», – сказав очільник МВС.

Сьогодні зранку у Нацполіції повідомили, що кількість жертв внаслідок російської атаки на Київ 24 травня збільшилась до трьох людей. Знайшли фрагменти тіла, які ймовірно належать мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі.

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованої атаки 24 травня постраждало 87 людей, серед них троє неповнолітніх. Як повідомлялося, у ніч на 24 травня, коли росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами, постраждав будинок, в якому живе посол Албанії в Україні. Країна вже різко відреагувала на російську атаку.

Зауважимо, що масований удар Росії по Києву в ніч на 24 травня, імовірно, був спробою очільника Кремля Володимира Путіна приховати приниження після параду 9 травня у Москві та невдачі російської армії на фронті.

Зокрема, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів. «Главком» проаналізував, скільки саме коштувала Кремлю ця атака.

До слова, Збройні сили Російської Федерації розпочинають «послідовне завдання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Як повідомило зовнішньополітичне відомство РФ, цілями ударів стануть об’єкти проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються «за сприяння фахівців НАТО, відповідальних за постачання комплектуючих, надання розвідданих та наведення».