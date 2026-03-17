Безпілотники атакували столицю Іраку: під ударом опинилися готель та нафтові родовища

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Безпілотники атакували столицю Іраку: під ударом опинилися готель та нафтові родовища
Один із БпЛА влучив в готель «Аль-Рашид», де зазвичай зупиняються іноземні дипломати та офіційні особи

17 березня у столиці Іраку розпочалося з масштабної атаки безпілотників, ціллю якої стали ключові об'єкти в укріпленій «Зеленій зоні» та на півдні країни. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Міністерство внутрішніх справ Іраку підтвердило влучання дрона в готель «Аль-Рашид», де зазвичай зупиняються іноземні дипломати та офіційні особи. За даними експертних груп, БпЛА врізався у верхню огорожу будівлі. Влада запевняє, що інцидент не призвів до людських жертв чи значних руйнувань.

Водночас ситуація навколо дипломатичного представництва США залишається напруженою. Системи протиповітряної оборони зафіксували та збили снаряд над Багдадом у безпосередній близькості до американського посольства. Очевидці повідомляли про звуки вибухів та стовпи диму, що підіймалися над районом дислокації дипломатичних місій. Речник головнокомандувача збройних сил Іраку Сабах аль-Нуман підтвердив, що штаб-квартира посольства США була однією з цілей нападу.

Окрім ударів по столиці, атака поширилася на стратегічні енергетичні об'єкти на півдні Іраку. Під обстріл потрапили нафтові родовища Аль-Рашид та Маджнун. Ця ескалація відбувається на тлі загальної дестабілізації в регіоні, де нафтова та транспортна інфраструктура все частіше стає мішенню для безпілотних апаратів. Наразі офіційний Багдад продовжує технічний огляд місць влучання для встановлення походження дронів та оцінки масштабів загрози для енергетичного сектора країни.

Як відомо, влада Абу-Дабі призупинила роботу одного з найбільших у світі газових родовищ Шах після атаки безпілотника, що спричинила пожежу на об'єкті.

Раніше під удар потрапив ключовий нафтовий термінал у Фуджейрі – єдиний експортний шлях країни, що оминає заблоковану Ормузьку протоку. Через повторні атаки дронів завантаження нафти там було зупинено вже вдруге за останні кілька днів. 

