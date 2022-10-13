Атака на Київщину: влада звернулася до мешканців із важливим проханням 

Людей просять не ставати коригувальниками вогню окупантів

Сьогодні, 13 жовтня, близько п'ятої години ранку росіяни здійснили атаку на Київщину. В Бучанській громаді області зафіксовані три удари ворожих дронів-камікадзе по об'єкту інфраструктури. Через це здійнялася пожежа. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Жертв і постраждалих немає. Пожежа локалізована, відкритий вогонь відсутній. До гасіння залучалися 43 особи та 12 одиниць техніки ДСНС.

«Укотре звертаюся до жителів області не фіксувати місце влучання та не викладати фото й відео до мереж. Не вказувати локації та місця прильотів. Будьте відповідальними, адже від цього залежить наша з вами безпека», – просить влада.

Нагадаємо, у четвер, 13 жовтня, російські загарбники обстріляли Київську область. Також вночі, 13 жовтня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у житловий будинок.