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Атака на Київщину: влада звернулася до мешканців із важливим проханням 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Атака на Київщину: влада звернулася до мешканців із важливим проханням 
Вранці ращисти дронами-камікадзе вдарили по області
фото: t.me/andrii_nebytov

Людей просять не ставати коригувальниками вогню окупантів 

Сьогодні, 13 жовтня, близько п'ятої години ранку росіяни здійснили атаку на Київщину. В Бучанській громаді області зафіксовані три удари ворожих дронів-камікадзе по об'єкту інфраструктури. Через це здійнялася пожежа.  Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Жертв і постраждалих немає. Пожежа локалізована, відкритий вогонь відсутній. До гасіння залучалися 43 особи та 12 одиниць техніки ДСНС.   

«Укотре звертаюся до жителів області не фіксувати місце влучання та не викладати фото й відео до мереж. Не вказувати локації та місця прильотів. Будьте відповідальними, адже від цього залежить наша з вами безпека», – просить влада. 

Атака на Київщину: влада звернулася до мешканців із важливим проханням  фото 1

Нагадаємо, у четвер, 13 жовтня, російські загарбники обстріляли Київську область. Також вночі, 13 жовтня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у житловий будинок.

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Теги: пожежа Київщина влада безпека відео росіяни

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